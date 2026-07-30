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Kinh tế

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Vietnam Airlines và nhiều doanh nghiệp lãi đậm

Duy Quang

TPO - Nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận 3.852 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận ròng hơn 2.100 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Phân bón Dầu khí Cà Mau đạt lãi ròng gần 1.860 tỷ đồng, vượt tới 57% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 75.300 tỷ đồng

Ngày 30/7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính quý II/2026.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng (tăng hơn 28% so với cùng kỳ), lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt 56.274 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025 và lợi nhuận đạt 2.877 tỷ đồng.

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Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ và vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi Vietnam Airlines vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng gần 19% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế, cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan). Đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Úc). Việc mở rộng mạng bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương và nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực.

Vietnam Airlines xác định trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và giá nhiên liệu để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Đại diện HVN cho biết sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị chi phí, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng các hệ thống phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới và các dự án đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Hoàng Anh Gia Lai làm ăn ra sao?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đạt doanh thu thuần hơn 1.920 tỷ đồng trong quý II, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp phần lớn vẫn là mảng kinh doanh trái cây với gần 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính ghi nhận âm 560 tỷ đồng, chủ yếu nhờ được hoàn nhập khoản lãi trái phiếu được miễn giảm. Chi phí bán hàng giảm 39% còn 65 tỷ đồng.

Kết quả này giúp HAG có quý thứ 2 liên tiếp lãi sau thuế hơn ngàn tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 995 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh thu HAG ở mức hơn 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt hơn 2.100 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

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DCM lãi ròng gần 1.860 tỷ đồng, vượt tới 57% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của HAG đạt gần 28.300 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt hơn 1.200 tỷ đồng, gấp 1,8 lần đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 10.900 tỷ đồng.

Quý II năm nay, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) ghi nhận doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động tài chính đi lùi khi doanh thu giảm 25% còn 92 tỷ đồng, chi phí tăng 14% lên gần 35 tỷ đồng.

Kết quả, DCM lãi ròng gần 1.070 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý lãi cao nhất của DCM trong 4 năm qua. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DCM đạt doanh thu gần 12.000 tỷ đồng (tăng 27%), lãi ròng gần 1.860 tỷ đồng (tăng 55% so với cùng kỳ). Kết quả này giúp DCM vượt tới 57% mục tiêu lãi sau thuế cả năm, dù mới thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu.

Tại cuối quý II, tổng tài sản của DCM đạt hơn 21.800 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. DCM vẫn duy trì gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, chiếm 33% tổng tài sản. Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 50% so với đầu năm, lên hơn 10.300 tỷ đồng.

Duy Quang
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