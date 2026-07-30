Bộ Tài chính trả lời kiến nghị giảm thuế, phí trong giá xăng dầu

TPO - Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn, xem xét giảm thêm các loại thuế, phí khi giá dầu thế giới biến động mạnh. Bộ Tài chính cho biết đã nhiều lần giảm, gia hạn thời gian ưu đãi thuế; đồng thời khẳng định, hiện không có bất kỳ khoản phí, lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có cơ chế điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn, đồng thời xem xét giảm thêm các loại thuế trong cơ cấu giá xăng dầu khi thị trường thế giới biến động mạnh nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo phản ánh của cử tri, trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, cần có cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn, đồng thời xem xét giảm thêm các loại thuế trong cơ cấu giá xăng dầu để góp phần bình ổn thị trường, ổn định tâm lý người dân và hỗ trợ sản xuất. Cử tri cũng đề nghị có chính sách trợ giá tạm thời đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp thiết yếu khi xảy ra "bão giá".

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải của khoảng 84% lượng dầu sang châu Á - khiến giá năng lượng biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng gây áp lực lên lạm phát trong nước.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn, xem xét giảm thêm các loại thuế, phí.

Trước thực tế đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, yêu cầu doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu và xăng dầu thành phẩm. Đồng thời, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được giao điều hành giá và thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng dầu theo hướng linh hoạt, kịp thời để góp phần giảm giá bán trong nước và ổn định thị trường.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên hoặc giảm từ 10% trở lên, để kịp thời điều chỉnh giá bán.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69 về tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giúp Bộ Công Thương chủ động điều hành, sử dụng quỹ hỗ trợ giảm giá bán xăng dầu.

Về chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã nhiều lần giảm và gia hạn các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu. Trong đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm xuống 0%; đồng thời Quốc hội cũng đã giảm thuế bảo vệ môi trường xuống 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt xuống 0% và không tính thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nhiên liệu bay...

Mới đây, Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi thuế này đến hết ngày 30/9/2026, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định nguồn cung xăng dầu và góp phần kiểm soát lạm phát.

Bộ Tài chính khẳng định pháp luật hiện hành về phí và lệ phí không quy định bất kỳ khoản phí, lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu.