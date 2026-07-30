Acecook Việt Nam chung tay xây dựng cộng đồng chủ động trước thiên tai

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai không chỉ gia tăng về tần suất mà còn trở nên khó lường hơn. Bên cạnh công tác hỗ trợ sau thiên tai, việc nâng cao năng lực phòng ngừa và khả năng ứng phó của cộng đồng từ sớm được xem là giải pháp bền vững để giảm thiểu rủi ro ngay từ trước khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là định hướng mà Acecook Việt Nam kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua thông qua việc đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng đến cộng đồng.

Đồng hành để cộng đồng sẵn sàng trước thiên tai

Trong những năm qua, Acecook Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai tại các địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khi thiên tai xảy ra, doanh nghiệp mong muốn góp phần giúp người dân chủ động nhận diện rủi ro, chuẩn bị kỹ năng và sẵn sàng ứng phó ngay từ sớm.

Trong năm 2026, Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai triển khai các hoạt động tập huấn, truyền thông tại nhiều tỉnh thành, kiến thức và kỹ năng ứng phó được lan tỏa đến nhiều nhóm đối tượng, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm cộng đồng.

Acecook Việt Nam đồng hành cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho cộng đồng

Tại Thái Nguyên, hơn 1.000 học sinh được tiếp cận kiến thức về phòng, chống thiên tai thông qua các hoạt động truyền thông trực quan, đồng thời đội ngũ phóng viên, nhà báo cũng được trang bị thêm kỹ năng truyền thông trong tình huống thiên tai nhằm góp phần đưa thông tin cảnh báo và hướng dẫn đến người dân nhanh chóng, chính xác hơn.

Tại Đắk Lắk, chương trình tập trung nâng cao năng lực đánh giá rủi ro, xây dựng phương án ứng phó tại cộng đồng, đồng thời bổ sung kiến thức về dinh dưỡng trước, trong và sau thiên tai để người dân có thêm sự chuẩn bị trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, đoàn cũng ghé thăm xã Hòa Thịnh - rốn lũ năm 2025 với nhiều thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, tại Lai Châu - địa phương thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất - chương trình hướng đến trưởng bản, già làng và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, những người đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra.

Trong những thời điểm như vậy, việc được trang bị kiến thức và kỹ năng từ trước có thể giúp cộng đồng chủ động trong nhận diện rủi ro, chuẩn bị và ứng phó sẵn sàng hơn trước những diễn biến bất thường của thiên tai và góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Chung tay vì cộng đồng bền vững

Với Acecook Việt Nam, tinh thần sẻ chia không chỉ được thể hiện qua những hỗ trợ dành cho người dân trong thời điểm thiên tai xảy ra, mà còn nằm ở sự hiện diện và đồng hành trong những lúc cộng đồng cần được tiếp sức để vượt qua khó khăn. Qua nhiều năm, mỗi sự đóng góp của Acecook Việt Nam đều hướng đến một điều giản dị: giúp người dân vơi bớt khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong các tình huống thiên tai khẩn cấp, Acecook Việt Nam chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để đưa sản phẩm thiết yếu đến với bà con trong thời gian sớm nhất có thể. Từ bão Yagi năm 2024 đến các đợt bão số 11, 12, 13 năm 2025, hàng chục nghìn thùng mì đã được trao gửi đến những khu vực chịu ảnh hưởng góp phần hỗ trợ người dân vượt qua nghịch cảnh và ổn định cuộc sống trong giai đoạn đầu sau thiên tai.

Những thùng mì Hảo Hảo được trao đến tay bà con trong những tình huống có thiên tai xảy ra

Sự sẻ chia cũng được nối dài trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh hỗ trợ sản phẩm và hiện kim, Acecook Việt Nam còn tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, trong đó có việc xây dựng nhà cho bà con tại Làng Nủ. Những hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để người dân từng bước vượt qua mất mát và hướng về tương lai phía trước.

Song song với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, Acecook Việt Nam còn đồng hành trong những chương trình tuyên truyền, tập huấn và nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, hỗ trợ Hộp cứu trợ tại các hoạt động tập huấn về ứng phó tình huống khẩn cấp và bảo đảm dinh dưỡng trước, trong và sau thiên tai.

Từ những hỗ trợ thiết thực đến những giá trị được lan tỏa lâu dài, hành trình ấy góp phần hiện thực hóa giá trị "Cook happiness" - mang hạnh phúc đến cho xã hội bằng những hành động thiết thực và sự sẻ chia thiết thực, kịp thời.

Hướng đến cộng đồng an toàn và bền vững

Trong thời gian tới, Acecook Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai tại những địa phương có nguy cơ cao. Các hoạt động truyền thông về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng sẽ được tăng cường, góp phần giúp người dân nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa và ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Đại diện Acecook Việt Nam giới thiệu hộp thực phẩm cứu trợ thiên tai đến quý phóng viên, người dân tại các chương trình tập huấn

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng duy trì nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đưa các sản phẩm thiết yếu đến với người dân trong những tình huống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Với tinh thần hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu, doanh nghiệp hướng đến việc rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay những người đang cần sự tiếp sức trong các tình huống khẩn cấp đó.

Trong các chương trình truyền thông và tập huấn thời gian tới, nội dung về dinh dưỡng trước, trong và sau thiên tai cũng dự kiến được lồng ghép sâu hơn. Đặc biệt, các hướng dẫn về chuẩn bị, dự trữ thực phẩm trong thiên tai và sử dụng mì ăn liền đúng cách, kết hợp cân bằng dinh dưỡng, sẽ được truyền tải phù hợp với điều kiện thực tế, giúp cộng đồng có thêm kiến thức để chủ động hơn trong các hoàn cảnh đặc biệt.

Thông qua việc mở rộng hoạt động nâng cao nhận thức, duy trì khả năng hỗ trợ khẩn cấp và tăng cường truyền thông về dinh dưỡng, thích ứng với biến đổi khí hậu, Acecook Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp vào những sáng kiến hợp tác gắn với phát triển bền vững. Qua đó, cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai, kiên cường hơn trước biến đổi khí hậu và hạnh phúc hơn trong hành trình phát triển bền vững.