Mùa tựu trường gần kề và những băn khoăn của hàng triệu bậc cha mẹ

Từ học phí, thiết bị học tập đến phương tiện đi lại và các khoản chi phục vụ sinh hoạt, mùa tựu trường đang đặt ra bài toán tài chính ngày càng lớn đối với nhiều gia đình. Khi nhu cầu đầu tư cho giáo dục tiếp tục gia tăng, xu hướng chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu và tìm kiếm các giải pháp tài chính phù hợp cũng trở nên rõ nét hơn.

Tìm lời giải cho bài toán chi tiêu mùa tựu trường

Tháng 8 và tháng 9 luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với hàng triệu gia đình Việt Nam. Với nhiều gia đình, mùa tựu trường hiện nay còn là hành trình tốn nhiều tâm sức, từ chuẩn bị sách vở, đồng phục, hoàn tất thủ tục nhập học, cho đến lựa chọn môi trường học tập phù hợp, định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, hoặc kỹ năng số và kỹ năng mềm để thích nghi với tương lai. Cha mẹ ngày nay còn phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái khi áp lực học tập ngày càng lớn, đặc biệt với những học sinh chuyển cấp hay tân sinh viên lần đầu sống xa nhà.

Do đó, hành trang đến trường hôm nay không chỉ dừng lại ở học phí mà còn bao gồm phương tiện đi lại, máy tính, điện thoại, các khóa học kỹ năng và nhiều khoản chi phục vụ học tập, sinh hoạt. Đặc biệt với người trẻ bắt đầu một chặng đường mới, đây cũng là giai đoạn cần đầu tư nhiều hơn để sẵn sàng thích nghi với môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam 2024 của Cục Thống kê cho thấy chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình đã gần gấp đôi sau 10 năm và tăng hơn 30% chỉ trong giai đoạn 2022-2024. Gần 2/3 tổng chi phí giáo dục tập trung vào học phí, các khoản chi liên quan đến trường học và học thêm.

Có thể thấy đằng sau mỗi cái gật đầu của cha mẹ không đơn thuần là đồng ý cho một khoản học phí hay một phương tiện đến trường. Đó còn là sự kỳ vọng, niềm tin và mong muốn mang đến cho con nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Và cũng bởi vậy, những giải pháp tài chính linh hoạt, đáng tin cậy, giúp giảm áp lực chi trả ngay từ đầu năm học đang trở thành một trong những lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm để có thể an tâm đầu tư cho hành trình học tập của con.

Sự cần thiết của các giải pháp tài chính đáng tin cậy

Theo Điều tra lao động và việc làm tháng 6/2026, 96,9% hộ gia đình cho biết thu nhập ổn định hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, áp lực chi tiêu vẫn hiện hữu khi 37,9% hộ gia đình cho biết đã trải qua ít nhất một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống trong 6 tháng đầu năm, trong đó 35,5% chịu tác động từ việc giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Điều này khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ lưỡng hơn để vừa bảo đảm chất lượng cuộc sống, vừa dành nguồn lực cho những khoản đầu tư dài hạn như giáo dục.

Các giải pháp tài chính linh hoạt giúp nhiều gia đình chủ động cân đối ngân sách và tự tin đưa ra các lựa chọn tốt nhất cho con trong mùa tựu trường

Đối với nhiều hộ gia đình hiện nay, tài chính tiêu dùng ngày càng đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả. Thay vì phải dồn toàn bộ chi phí vào một thời điểm, các giải pháp tài chính phù hợp có thể giúp người tiêu dùng phân bổ ngân sách hợp lý hơn, duy trì nguồn lực cho các khoản chi thường xuyên, đồng thời kịp thời đáp ứng những nhu cầu phát sinh.

Xu hướng này cũng thúc đẩy nhiều tổ chức tài chính tiêu dùng mở rộng các sản phẩm và chương trình hỗ trợ theo từng nhu cầu, thời điểm và nhóm khách hàng khác nhau. Trong mùa tựu trường, nhiều đơn vị đã rục rịch triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ các phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu vào mùa mua sắm sôi động bậc nhất của năm.

Là một trong những đơn vị tài chính tiêu dùng có nhiều hoạt động đồng hành cùng khách hàng trong mùa tựu trường nhiều năm qua, theo đại diện FE CREDIT, năm nay doanh nghiệp sẽ triển khai chuỗi ưu đãi tài chính quy mô “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!” trên phạm vi toàn quốc, hỗ trợ thiết thực cho phụ huynh thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp giảm bớt áp lực tài chính phát sinh trong mùa tựu trường như chuẩn bị thiết bị học tập, phương tiện đi lại hay các khoản chi đầu năm học như học phí, các khóa học kỹ năng mềm…

Song song với các chương trình ưu đãi, doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng hoạt động tư vấn và tương tác trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận thông tin và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính.

Người tiêu dùng quan tâm có thể chủ động tìm hiểu thông tin thông qua các kênh chính thức như ứng dụng FE ONLINE 2.0, website, Zalo OA hoặc hệ thống điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc của FE CREDIT, công ty thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank./.