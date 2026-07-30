Hanwha Life Việt Nam đẩy mạnh số hóa, nâng cao trải nghiệm liền mạch cho khách hàng

Lấy khách hàng làm trọng tâm, Hanwha Life Việt Nam tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số xuyên suốt hành trình bảo hiểm, kết nối các điểm chạm từ tư vấn, phát hành hợp đồng đến quản lý và giải quyết quyền lợi, với mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và chủ động cho khách hàng.

Cá nhân hóa trải nghiệm từ điểm chạm đầu tiên

Khi nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính ngày càng đa dạng, khách hàng không chỉ mong muốn được giới thiệu sản phẩm đơn thuần mà còn kỳ vọng nhận được những giải pháp phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và mục tiêu tài chính của bản thân. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ tư vấn tài chính: không chỉ am hiểu sản phẩm mà còn phải có khả năng phân tích, đồng hành và cá nhân hóa giải pháp tài chính cho từng khách hàng.

Ứng dụng H-Planner nâng tầm tư vấn tài chính

Bắt nhịp xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính-bảo hiểm, đầu tháng 5/2026, Hanwha Life Việt Nam ra mắt H-Planner - ứng dụng hỗ trợ trực tiếp đội ngũ tư vấn trong quá trình phân tích nhu cầu, lập kế hoạch và quản lý khách hàng, góp phần chuyển đổi cách thức tư vấn từ truyền tải thông tin sản phẩm sang xây dựng bức tranh tài chính phù hợp với từng khách hàng.

Những tính năng như “Kế hoạch cuộc đời” hay “Báo cáo rủi ro” không đơn thuần là các công cụ trình bày thông tin mà góp phần chuyển hóa những khái niệm tài chính vốn khô khan thành các tình huống gần gũi, giúp khách hàng hình dung rõ hơn những rủi ro có thể gặp phải và vai trò của bảo hiểm trong từng giai đoạn cuộc sống. Với sự hỗ trợ của AI, nhu cầu bảo vệ của mỗi khách hàng có thể được phân tích toàn diện hơn, tạo cơ sở để đội ngũ tư vấn xây dựng những giải pháp phù hợp và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Giá trị của công nghệ vì thế không chỉ nằm ở việc số hóa cách thức tư vấn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng của quá trình tư vấn, khi thông tin được trình bày trực quan, minh bạch hơn, trải nghiệm khách hàng trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiện đại hơn.

Số hóa quy trình liền mạch, khách hàng được bảo vệ nhanh hơn

Nếu AI giúp nâng cao chất lượng phục vụ từ khâu tư vấn, thì việc tự động hóa quy trình vận hành tiếp tục giúp trải nghiệm khách hàng liền mạch hơn trong suốt vòng đời hợp đồng.

Hanwha Life Việt Nam đã xây dựng hệ thống phát hành hợp đồng tự động 24/7, rút ngắn thời gian phát hành hợp đồng xuống chỉ còn khoảng 30 phút đối với các hồ sơ thỏa điều kiện. Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ như AI, định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử, sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) và công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR),… giúp đơn giản hóa quy trình tham gia bảo hiểm, đồng thời đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác, an toàn và minh bạch.

Hợp đồng bảo hiểm có thể được phát hành trong vòng 30 phút.

Sau khi phát hành, song song với phiên bản hợp đồng giấy tinh gọn, toàn bộ nội dung hợp đồng được cung cấp dưới phiên bản điện tử và lưu trữ trên nền tảng trực tuyến của Hanwha Life Việt Nam. Khách hàng có thể chủ động truy cập, tìm kiếm và tra cứu hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng Hanwha Life+ hoặc website dịch vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Hòa vào xu thế thanh toán không tiền mặt, Hanwha Life Việt Nam đã liên kết với các đơn vị trung gian để cung cấp, tích hợp đa dạng giải pháp thanh toán trực tuyến cho khách hàng qua cổng thanh toán trực tuyến (ứng dụng Hanwha Life+, E-Submission, Customer Portal), ví điện tử (MoMo, Payoo, Viettel Money, VNPAY), chuyển khoản đến ngân hàng đối tác,…, giúp 90% giao dịch của khách hàng được ghi nhận vào tài khoản hợp đồng theo thời gian thực, đảm bảo quyền lợi bảo vệ tài chính một cách kịp thời và liền mạch.

Ứng dụng Hanwha Life+ giúp khách hàng trải nghiệm thuận tiện hơn.

Công ty cũng tối ưu quy trình khách hàng nộp yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trên ứng dụng Hanwha Life+ khi mở rộng cho toàn bộ danh mục sản phẩm hiện hữu. Nhờ đẩy mạnh số hóa, trong nửa đầu năm 2026, hơn 92% yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được Hanwha Life Việt Nam tiếp nhận qua kênh trực tuyến, với thời gian xử lý trung bình khoảng 2,5 ngày làm việc. Cùng kỳ, công ty đã chi trả hơn 187 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 19.000 trường hợp, qua đó hiện thực hóa các cam kết bảo vệ bằng những giá trị thiết thực khi khách hàng cần đến sự đồng hành của bảo hiểm.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ:“Mọi nỗ lực chuyển đổi số của chúng tôi đều hướng đến ba mục tiêu chính: giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp hơn, được bảo vệ sớm hơn và nhận được hỗ trợ nhanh hơn khi cần. Đây cũng là cách công ty đưa công nghệ trở thành một phần xuyên suốt trên hành trình đồng hành và phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên số.”

Nhờ kiên định theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số, uy tín và vị thế của Hanwha Life Việt Nam liên tục được thị trường ghi nhận. Năm 2026, công ty đánh dấu 10 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín” do Vietnam Report công bố (2017-2026), minh chứng cho sự vững chắc trong hoạt động, năng lực quản trị và nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng.

Thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và góp phần thúc đẩy một thị trường bảo hiểm ngày càng hiện đại, minh bạch. Đây cũng là một trong những định hướng trọng tâm để công ty hiện thực hóa sứ mệnh “Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm”, mang những giá trị của bảo hiểm đến với khách hàng một cách thiết thực và kịp thời hơn.