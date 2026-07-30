Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

TPO - Từ 15h ngày 30/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 1.424 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng tới 1.856 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.388 đồng/lít, tăng 1.500 đồng/lít, xăng E10 RON95-III không cao hơn 22.859 đồng/lít, tăng 1.424 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có mức tăng mạnh nhất, thêm 1.856 đồng/lít, lên mức 27.624 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 916 đồng/kg, lên 16.478 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây đã là mức giá sau khi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ, đồng thời chi 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó xung đột Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng trở lại, Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; căng thẳng quân sự tại Trung Đông có dấu hiệu lan rộng. Xung đột Nga - Ukraine cũng tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Giá xăng được Bộ đưa ra để so sánh tại Việt Nam là 22.859 đồng/lít, trong khi Thái Lan 28.750 đồng/lít, Campuchia 29.645 đồng/lít, Trung Quốc 30.168 đồng/lít và Lào 47.388 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều 30/7.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ tính giá từ ngày 23-29/7 biến động mạnh. Đợt điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước những ngày gần đây xuất hiện tình trạng khan hàng cục bộ tại một số địa bàn. Một số doanh nghiệp bán lẻ, thương nhân phân phối phản ánh nguồn hàng được cấp nhỏ giọt, chiết khấu xuống thấp, trong khi giá nhập khẩu tăng khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Cơ quan này đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành phù hợp.

Diễn biến giá tăng mạnh cũng diễn ra trong thời điểm Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định 83/2014 và các nghị định sửa đổi, bổ sung.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cơ chế điều hành giá. Thay vì Nhà nước trực tiếp công bố giá cơ sở như hiện nay, định hướng của dự thảo là trao thêm quyền cho doanh nghiệp trong việc xác định giá bán, trên cơ sở công thức và các yếu tố cấu thành giá do Nhà nước quy định. Cơ quan quản lý chuyển mạnh hơn sang giám sát, hậu kiểm và kiểm soát việc kê khai, hình thành giá.

Cùng với cơ chế giá, dự thảo hướng tới tổ chức lại hệ thống kinh doanh xăng dầu, giảm tầng nấc trung gian và làm rõ trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của từng chủ thể. Đây được xem là một trong những thay đổi quan trọng nhằm xử lý những bất cập kéo dài của thị trường, trong đó có tình trạng nguồn cung thiếu cục bộ, chiết khấu xuống thấp hoặc đứt gãy hàng hóa tại một số thời điểm.