Khai trương siêu thị LOTTE MART Bắc Giang

LOTTE MART vừa chính thức khai trương siêu thị mới tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Sở hữu vị trí đắc địa tại Lô TM, Trung tâm VHTTDV Bắc Giang, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, gần Quảng trường và Phố đi bộ 3/2 - không gian gắn liền với đời sống văn hóa và cộng đồng của người dân địa phương, LOTTE MART Bắc Giang được phát triển theo mô hình bán lẻ mới.Siêu thị được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.900 m², trong đó khoảng 5.870 m² diện tích sàn kinh doanh với quy mô gồm 2 tầng.

LOTTE MART Bắc Giang chính thức khai trương, đi vào hoạt động vào sáng 30/7

Tầng 1 tập trung toàn bộ các gian hàng của siêu thị LOTTE MART, từ các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, chăm sóc sức khỏe,... còn tầng 2 quy tụ nhiều thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Với mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí trong một không gian thiết kế hiện đại và đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, LOTTE MART Bắc Giang hướng đến trở thành điểm đến yêu thích mới của người tiêu dùng địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Shin JuBack, Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam, cho biết: “LOTTE MART Bắc Giang là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài của LOTTE MART đối với địa phương. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp bán lẻ chỉ có thể phát triển bền vững khi đồng hành cùng cộng đồng nơi mình hiện diện”.

LOTTE MART Bắc Giang được phát triển theo mô hình bán lẻ mới, mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho người dân địa phương

“LOTTE MART sẽ không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và nhà cung cấp Việt Nam, tạo thêm cơ hội việc làm, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái bán lẻ hiện đại và bền vững”, ông Shin JuBack nhấn mạnh.

Đa dạng ngành hàng trong không gian mua sắm hiện đại

Một trong những điểm nhấn nổi bật của LOTTE MART Bắc Giang là Yorihada Kitchen, nơi mang đến các món ăn được chế biến theo công thức độc quyền của đầu bếp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, quầy Poongmiso với nhiều loại bánh tươi được sản xuất mỗi ngày từ nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ, cũng là khu vực được nhiều khách hàng yêu thích tại các siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc.

Ngay sau lễ khai trương, đông đảo người dân đã đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ tại siêu thị

Khu vực các sản phẩm từ Hàn Quốc giới thiệu đa dạng sản phẩm đến từ thương hiệu nhãn hàng riêng Choice L, Yorihada, Good Today, do LOTTE sản xuất và cung ứng. Những sản phẩm thuộc thương hiệu Choice L đa dạng các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm thiết yếu với mức giá tốt, đã trở thành sự lựa chọn yêu thích của đông đảo gia đình Việt. Khu vực K-Beauty quy tụ nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng, mang đến lựa chọn chuẩn Hàn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, siêu thị tại phường Bắc Giang tiếp tục kế thừa thế mạnh của LOTTE MART về nguồn thực phẩm tươi sống chất lượng cao, hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá hợp lý cùng sản phẩm nhập khẩu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm hàng ngày và cao cấp của người dân địa phương.

Quy tụ nhiều thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Bắc Giang

Ngoài không gian mua sắm tại tầng 1, tầng 2 của LOTTE MART Bắc Giang còn quy tụ nhiều thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng cho mọi gia đình với sự góp mặt của LOTTERIA, Highlands Coffee, nhà sách Fahasa, thương hiệu thời trang IEF…

Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm loạt thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Bắc Giang như Spicy Box, Teppanyaki Udon, Phototime, Eco Kids Farm, thương hiệu thời trang thể thao ANTA… Sự xuất hiện của những thương hiệu mới hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn và trải nghiệm khác biệt cho người dân Bắc Giang ngay trong không gian mua sắm hiện đại của LOTTE MART.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 30/7 đến hết ngày 11/8/2026, các gian hàng tại LOTTE MART Bắc Giang đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 50%, mua 1 tặng 1, tặng quà và các hoạt động hoạt náo sôi động. Đặc biệt, khách hàng mua sắm tại siêu thị còn có cơ hội nhận voucher trải nghiệm tại các gian hàng ở tầng 2 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cơ hội trúng xe ô tô VinFast VF3 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nhân dịp khai trương, LOTTE MART Bắc Giang triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng trở lên tại khu vực tự chọn của siêu thị. Theo đó, từ ngày 30/7 đến hết ngày 28/8/2026, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận phiếu tham gia chương trình với cơ hội trúng giải đặc biệt là xe điện VinFast VF3 phiên bản Eco trị giá hơn 300 triệu đồng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị LOTTE MART Bắc Giang có cơ hội trúng giải xe điện VinFast VF3

Trong thời gian khai trương, siêu thị còn triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại, như giảm đến 50%, Mua 1 Tặng 1, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để tri ân những khách hàng đầu tiên của LOTTE MART Bắc Giang.

Là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài tiên phong tại thị trường Việt Nam, trong suốt 18 năm qua, LOTTE MART không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt. Đến nay, LOTTE MART Việt Nam vận hành 17 trung tâm thương mại trên toàn quốc.