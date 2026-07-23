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Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Xuân Phong

TPO - Từ 15h hôm nay (23/7), giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi giá xăng dầu thế giới leo thang trong kỳ điều hành vừa qua.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.062 đồng/lít, lên tối đa 20.888 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 885 đồng/lít, lên không quá 21.435 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có mức tăng mạnh nhất, thêm 2.439 đồng/lít, lên tối đa 25.768 đồng/lít. Dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, lên 15.562 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut nhằm hạn chế đà tăng của giá bán lẻ.

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Giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 16-23/7 tăng mạnh do hàng loạt yếu tố địa chính trị. Trong đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải trên Biển Đỏ; xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, tập trung vào các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu.

Bình quân trong kỳ điều hành, giá xăng RON95 trên thị trường Singapore tăng 11,43%, lên 115,54 USD/thùng; xăng RON92 tăng 12,17%; dầu diesel tăng 10,75%; dầu mazut tăng 12,34% so với kỳ trước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, đồng thời theo dõi sát diễn biến giá thế giới để có phương án điều hành phù hợp trong các kỳ tiếp theo.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu ethanol (E100) để phối trộn xăng E10 khoảng 100.000 m³/tháng. Nguồn cung hiện được bảo đảm từ sản xuất trong nước kết hợp nhập khẩu, trong đó sản lượng nội địa khoảng 20.000 m³/tháng, còn lại khoảng 80.000 m³/tháng được nhập khẩu. Các nhà máy ethanol tại Dung Quất, Bình Phước và Tùng Lâm đều đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phối trộn, nên việc điều hành giá kỳ này không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng E10 trên thị trường.

Xuân Phong
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