Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang

TPO - Hôm nay (ngày 23/7), Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tổng giám đốc và 2 lãnh đạo của doanh nghiệp

Theo thông tin công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Lưu Bách Đạt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang - bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Ông Nguyễn Quốc Trung - thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Ông Phùng Trọng Tú - phó tổng giám đốc, bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Khởi tố tổng giám đốc và 2 lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Hóa chất Đức Giang. Trong 14 bị can, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai - bị khởi tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc (con trai ông Đào Hữu Huyền) cùng 8 bị can khác - bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị khởi tố, ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai - bị điều tra về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường”.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tại các chi nhánh, công ty thành viên và đơn vị liên quan cũng bị khởi tố, với các vai trò từ giám đốc, kế toán trưởng đến thủ quỹ, cho thấy phạm vi sai phạm có tính hệ thống, trải rộng nhiều cấp quản lý.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại doanh nghiệp này.

Bước đầu, các hành vi sai phạm được làm rõ gồm: Đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Hóa chất Đức Giang thành lập từ năm 1963, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chất và được cổ phần hóa từ năm 2003. Tập đoàn nhiều năm qua gắn liền với thương hiệu bột giặt Đức Giang và hiện hoạt động trong lĩnh vực hóa chất cơ bản và hóa chất công nghiệp.

Lũy kế cả năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu 11.262 tỷ đồng, tăng 14%, lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp vượt khoảng 8% chỉ tiêu doanh thu và 6% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 19.550 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 13.105 tỷ đồng, tương đương 67% tổng tài sản. DGC là một trong những doanh nghiệp nắm giữ tiền mặt “khủng” nhất sàn chứng khoán.

Hiện Hóa chất Đức Giang có 8 công ty con, 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hưng Yên, Bình Dương và Lào Cai, với tổng cộng 2.619 nhân viên. Ông Đào Hữu Huyền giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu giai đoạn 2021-2022, ông Huyền từng góp mặt trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.