Đạm Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, Mã chứng khoán DPM) vừa chính thức được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 cho Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 áp dụng cho phạm vi hoạt động sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFCCo – Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải.

Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFCCo-Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 (phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị) sang các lĩnh vực mua nguyên vật liệu hóa chất, vận chuyển nguyên vật liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị phát thải.

PVFCCo – Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO về kiểm kê khí nhà kính

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính được BSI Assurance UK thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 với mức đảm bảo hợp lý (Reasonable Assurance) và mức trọng yếu 5%. Chứng thư xác nhận do BSI phát hành ngày 17/7/2026 khẳng định số liệu kiểm kê của Nhà máy Đạm Phú Mỹ được xây dựng trung thực, chính xác và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kết quả được xác nhận, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong năm 2025 là 813.433,060 tCO₂e.

Việc đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của PVFCCo – Phú Mỹ trong quản trị môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, mà còn khẳng định năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế cũng như vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất xanh.

Chứng nhận ISO 14064-1:2018 khẳng định năng lực quản trị phát thải theo chuẩn quốc tế và cam kết phát triển xanh của PVFCCo - Phú Mỹ

Đây là nền tảng quan trọng để PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị thương hiệu, tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp – năng lượng, nông nghiệp và lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Trong những năm tới, PVFCCo-Phú Mỹ sẽ tiếp tục xem xét triển khai chi tiết thêm các nguồn phát thải của phạm vi kiểm kê Scope 3, các giải pháp tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ xanh và thúc đẩy các sáng kiến giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hướng tới mục tiêu Net Zero theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.