EVN rà soát, bổ sung toàn diện phương án phòng thủ dân sự trước cao điểm mùa mưa bão

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đầu mùa mưa bão năm 2026 ngày 22/7, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các phương án ứng phó sát với điều kiện thực tế; bổ sung các kịch bản về phòng cháy, chữa cháy, sự cố môi trường, an toàn điện và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão.

Chủ động nhận diện rủi ro

Báo cáo tại cuộc họp, Ban Kỹ thuật và An toàn EVN cho biết, các đơn vị đã chủ động xây dựng, cập nhật phương án phòng thủ dân sự; kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát các vị trí xung yếu trước mùa mưa bão và triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn các công trình điện.

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, Ban Kỹ thuật và An toàn nhận định các đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó theo hướng sát với điều kiện thực tế; nâng cao chất lượng công tác diễn tập, kiểm tra hiện trường; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Việt Hùng - Trưởng Ban Kỹ thuật và An toàn EVN đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương án phòng thủ dân sự; tăng cường kiểm tra hồ chứa, đập thủy điện, công trình đang thi công, lưới điện truyền tải và phân phối; chủ động nhận diện các nguy cơ mất an toàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các tổng công ty, đơn vị trực thuộc EVN đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng thủ dân sự đầu mùa mưa bão năm 2026; kết quả kiểm tra, rà soát các công trình, phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với công tác bảo đảm an toàn công trình và môi trường, theo Ban Môi trường và Phát triển bền vững EVN, các đơn vị cần bổ sung đầy đủ các tình huống sự cố môi trường vào phương án phòng thủ dân sự, đặc biệt trong điều kiện mưa bão; xây dựng các kịch bản ứng phó sát với điều kiện thực tế, tránh sao chép máy móc giữa các phương án.

Không để bị động trước thiên tai

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm công tác hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung trang thiết bị bảo hộ phù hợp cho người lao động thường xuyên làm việc trong điều kiện ngập nước; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho các đoàn công tác và lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, hiệu quả công tác phòng thủ dân sự không chỉ phụ thuộc vào hệ thống quy định hay các phương án đã xây dựng mà quan trọng hơn là trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng tổ chức thực hiện. Vì vậy, các đơn vị cần thường xuyên rà soát, cập nhật phương án theo sát điều kiện thực tế của từng công trình, dự án và địa bàn; tránh tình trạng xây dựng phương án mang tính hình thức hoặc sao chép máy móc.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại công trường; rà soát lực lượng, đầu mối liên lạc, chế độ trực; xây dựng phương án ứng phó trên cơ sở hiện trạng thực tế, xác định rõ nhân lực, vật tư, thiết bị và tổ chức diễn tập để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các bãi thải, mái taluy, kho tàng, lán trại, khu vực tập kết vật tư; xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc tại các công trình có nguy cơ bị chia cắt và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng thủ dân sự.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động, thực chất trong triển khai công tác phòng thủ dân sự; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan hoặc triển khai mang tính hình thức.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu các tổng công ty, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện toàn bộ phương án phòng thủ dân sự trên cơ sở điều kiện thực tế của từng đơn vị; thống kê đầy đủ các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, các điểm từng xảy ra sự cố trong những mùa mưa bão trước để chủ động gia cố, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, các đơn vị phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập úng; chủ động triển khai các giải pháp cắt điện, khôi phục cấp điện theo đúng quy trình, không để xảy ra tai nạn điện trong dân. Đối với các đô thị có nhiều công trình điện ngầm, cần rà soát hệ thống tiếp địa, nối đất và các thiết bị điện nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, ngập úng.

Bên cạnh các phương án ứng phó thiên tai, Tổng giám đốc EVN yêu cầu tiếp tục bổ sung các kịch bản xử lý sự cố môi trường, cháy, nổ, tràn dầu, cháy rừng và các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện. Công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn điện trong nhân dân, an toàn cho người lao động và an toàn các công trình điện phải được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng thủ dân sự. Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố trong mọi tình huống.