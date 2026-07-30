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Kinh tế

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Cổ phiếu 'đua' trần, VN-Index bứt phá gần 40 điểm

Việt Linh

TPO - Lực bán tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay (30/7), tạo điều kiện để bên mua mạnh tay đẩy giá. Dòng tiền chủ động nhập cuộc đã nhanh chóng lan tỏa, kéo hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, gần 20 mã trên HoSE tăng trần. VN-Index có phiên tăng ấn tượng nhất kể từ đầu tháng 4.

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tăng 39,98 điểm, tương đương 2,35%, lên 1.744,66 điểm. Diễn biến này đang củng cố thêm kỳ vọng rằng nhịp điều chỉnh kéo dài từ vùng đỉnh tháng 5 có thể đã bước vào giai đoạn kết thúc.

Đà tăng diễn ra khá rõ ngay từ buổi sáng khi VN-Index đã tăng hơn 30 điểm. Sang phiên chiều, dù nhóm cổ phiếu "họ Vin" không còn tạo thêm nhiều động lực như trong buổi sáng, thị trường vẫn duy trì sức mạnh nhờ dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác.

27/30 mã VN30 tăng giá. MWG tăng 5%, BID tăng 5,1%, VCB tăng 3,5%... Đáng chú ý, VRE tiếp tục tăng trần.

Nhóm chứng khoán tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh với nhiều mã tăng nổi bật như VIX, VCK, CTS tăng hết biên độ. Bên cạnh đó, các cổ phiếu có thanh khoản cao như GEX, VSC, VND, ORS, DXG, KDH cũng đồng loạt tăng mạnh. Riêng VIX ghi nhận giá trị giao dịch gần 1.000 tỷ đồng,.

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Dòng tiền lan toả, loạt cổ phiếu tăng trần.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện tích cực, dòng tiền không còn tập trung quá nhiều vào nhóm vốn hóa lớn mà đang tìm kiếm cơ hội ở nhiều nhóm cổ phiếu khác. Thanh khoản HoSE hơn 20.200 tỷ đồng. Khối ngoại cũng trở lại mua ròng hơn 668 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VNM, MSN...

Diễn biến tích cực của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chịu nhiều sức ép sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù lo ngại về lãi suất vẫn hiện hữu, dòng tiền trong nước vẫn cho thấy sự tự tin khi sẵn sàng mua lên ở vùng giá cao.

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research) - nhận định, việc Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, nhưng cuộc họp gây chú ý khi có 3 thành viên FOMC bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay, cho thấy lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu trong nội bộ Fed.

Đối với Việt Nam, ông Hưng nhận định, áp lực Fed có thể tăng lãi suất trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12 cần được theo dõi sát. Mặc dù áp lực tỷ giá hiện chưa quá lớn do USD vẫn đang ở trạng thái tương đối yếu, nhưng diễn biến dòng vốn quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn khi đây cũng là giai đoạn Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE Russell.

Việt Linh
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