Nghệ An bứt tốc với 2,43 tỷ USD vốn FDI, thu ngân sách hơn 20.000 tỷ sau 7 tháng

TPO - 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với vốn FDI đạt hơn 2,43 tỷ USD, thu ngân sách vượt 20.000 tỷ đồng, xuất khẩu tăng hơn 52% và thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 dưới sự chủ trì của ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 21,64%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 25,24%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Thương mại, dịch vụ và xuất khẩu ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 113.000 tỷ đồng, tăng 13,86%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,69 tỷ USD, tăng 52,3%. Toàn tỉnh đón khoảng 8,24 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 25.500 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp Vsip Nghệ An.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 20.285 tỷ đồng, bằng 86,9% dự toán và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Đến ngày 22/7, Nghệ An chấp thuận đầu tư 44 dự án với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 84.360 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước; trong đó vốn FDI đạt hơn 2,43 tỷ USD, tiếp tục đưa Nghệ An nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Đầu tư công cũng được thúc đẩy với hơn 7.136 tỷ đồng đã giải ngân, đạt 43,68% kế hoạch giao đầu năm. Bên cạnh đó, tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 29.100 lao động và xếp thứ 3 cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kết luận phiên họp, ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát các động lực tăng trưởng, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó nguy cơ giảm sản lượng điện do thiếu nước tại các hồ thủy điện, đồng thời xác định xây dựng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm dây chuyền sản xuất hiện đại của Tập đoàn Luxshare - ICT đầu tư tại nhà máy ở KCN VSIP Nghệ An 1. (Ảnh: T.Duy).

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản nhằm hạn chế thất thoát tài nguyên.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành Giáo dục chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới, đẩy mạnh truyền thông về lộ trình miễn phí sách giáo khoa; ngành Y tế tăng cường thanh tra, chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh sau vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An cũng cho ý kiến và thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ, cùng nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.