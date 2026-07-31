EVNNPT bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện, đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, tại cuộc họp rà soát tình hình cung ứng điện các tháng cuối năm 2026 và xây dựng kế hoạch điều hành hệ thống điện năm 2027, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, lãnh đạo EVNNPT đã đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất,... để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Sản lượng điện truyền tải tăng hơn 11%

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Xuân Khôi, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện truyền tải đạt hơn 138,5 tỷ kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 50,11% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại miền Bắc, hệ thống truyền tải 500 kV vẫn cơ bản vận hành ổn định, không có đường dây quá tải. Một số máy biến áp 500 kV tại miền Bắc và miền Nam vận hành trên 90% định mức, trong đó có một máy biến áp quá tải ở miền Nam.

Đối với lưới điện 220kV, tình trạng mang tải cao vẫn tập trung chủ yếu tại miền Bắc với 28 đường dây và 50 máy biến áp vận hành trên 90% định mức, trong đó có 22 máy biến áp quá tải. Tuy nhiên, số lượng thiết bị đầy tải và quá tải đã giảm đáng kể so với năm 2025 nhờ nhiều công trình được đưa vào vận hành và các giải pháp kỹ thuật được triển khai đồng bộ.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo tại cuộc họp

Trong đợt nắng nóng cao điểm cuối tháng 5/2026, hệ thống truyền tải 500kV Bắc - Trung tiếp tục chịu áp lực lớn. Ngày 25/5/2026, tổng công suất truyền tải trên các đường dây 500kV từ miền Trung ra miền Bắc đạt 4.624,2 MW, tương đương 92,5% giới hạn truyền tải của hệ thống. Mặc dù vậy, hệ thống vẫn được vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện.

Bên cạnh đó, chất lượng điện áp trên lưới truyền tải tiếp tục được kiểm soát tốt. Hệ thống điện 500kV và 220kV cơ bản vận hành trong giới hạn cho phép, không xảy ra tình trạng điện áp thấp.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Để bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm, EVNNPT đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và chuẩn bị vật tư dự phòng.

Trong đó Tổng công ty đã hoàn thành khối lượng lớn thí nghiệm định kỳ thiết bị theo kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết trước khi xảy ra sự cố. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng tiếp tục được tăng cường trên toàn hệ thống.

Đối với khu vực miền Bắc, EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường năng lực truyền tải như thay thế hai máy biến áp 220kV-250MVA tại Trạm biến áp Thành Công, lắp bổ sung một máy biến áp 220kV-250MVA tại Trạm biến áp Hà Đông và bố trí máy biến áp dự phòng 500kV-600MVA tại Trạm biến áp Phố Nối. Các thiết bị này đã phát huy hiệu quả trong những đợt phụ tải tăng cao vừa qua.

Bên cạnh đó, công tác rà soát vật tư, thiết bị dự phòng được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn cung cấp điện.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi đề xuất các kiến nghị tại buổi làm việc

Tập trung nguồn lực cho 79 dự án truyền tải điện

Song song với công tác quản lý vận hành, EVNNPT đang triển khai 79 dự án đầu tư xây dựng, gồm 46 dự án tại miền Bắc, 10 dự án tại miền Trung và 23 dự án tại miền Nam. Đây đều là những công trình có vai trò quan trọng trong việc cấp điện cho các trung tâm phụ tải, giải tỏa công suất các nguồn điện, tăng cường liên kết hệ thống và phục vụ nhập khẩu điện. Hiện EVNNPT đang tập trung chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ các dự án đáp ứng được yêu cầu.

Theo đánh giá của EVNNPT, những khó khăn xuyên suốt trong quá trình triển khai các dự án hiện nay vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản; điều chỉnh hướng tuyến, cung cấp thiết bị; cũng như năng lực của một số nhà thầu thi công.

Để bảo đảm hoàn thành các công trình truyền tải điện trọng điểm trong giai đoạn 2026-2027 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho năm 2027, EVNNPT kiến nghị Bộ Công Thương có văn bản đề nghị và chủ trì làm việc với UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, hành lang tuyến, đường công vụ, bãi tập kết và các khu vực chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Bộ Công Thương họp rà soát tình hình cung ứng điện các tháng cuối năm 2026 và công tác xây dựng kế hoạch điều hành hệ thống điện năm 2027

EVNNPT kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép tách bồi thường giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần, giao địa phương thực hiện, đồng bộ tiến độ dự án.

Đối với các công trình phục vụ nhập khẩu điện, đấu nối nguồn điện lớn (như khu vực Điện Biên, Sơn La, Lai Châu) đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và phía đối tác thống nhất quy mô, tiến độ nguồn - lưới, phương án đấu nối, yêu cầu kỹ thuật, cơ chế mua bán điện và các mốc pháp lý cần thiết để bảo đảm công trình lưới điện được triển khai phù hợp với tiến độ nguồn và nhu cầu nhập khẩu điện.