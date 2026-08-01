Lầm tưởng lớn nhất của nhà quản lý khi tiếp cận AI trong kinh doanh

TPO - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ cấu trúc kinh tế - xã hội, bài toán về năng lực quản trị và bản lĩnh người đứng đầu trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 1/8, Diễn đàn Đối thoại cấp cao, với chủ đề “AIT - Executive Roundtable: Leading Forward In The Age Of AI”, do Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITCV) và Trường Quản lý (SOM AIT) tổ chức tại TP. HCM đã thu hút đông đảo chuyên gia, lãnh đạo từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

Tại Diễn đàn, Tiến sĩ Phùng Văn Đông - Giám đốc AITCV đã chỉ ra lầm tưởng lớn nhất của nhiều nhà quản lý khi tiếp cận công nghệ mới. Theo ông, việc phát triển các nhà lãnh đạo tương lai không thể chỉ dựa vào các khóa học kỹ thuật thuần túy.

Tiến sĩ Sundar Venkatesh - Giám đốc Chương trình Fintech, AIT cho biết sẽ triển khai chương trình Thạc sĩ chuyên nghiệp về Ngân hàng và Công nghệ Tài chính.

"Điểm tựa của người lãnh đạo trong thời đại số không nằm ở việc thuộc lòng các thuật toán, mà nằm ở tư duy đặt vấn đề. Đó là việc giúp họ xây dựng khả năng kết hợp giữa năng lực phán đoán của con người, tư duy chiến lược, nền tảng đạo đức và sự đổi mới với sức mạnh của AI”, Tiến sĩ Phùng Văn Đông nhấn mạnh.

Dưới sự điều phối của Tiến sĩ Sundar Venkatesh - Giám đốc Chương trình Fintech, AIT, phiên thảo luận giữa lãnh đạo cấp cao các công ty, tập đoàn đã mang đến những góc nhìn đa chiều về AI, công nghệ mới và sự tác động của các nhân tố này vào sự chuyển biến của kinh tế - xã hội, sự ảnh hưởng của nó đến nguồn nhân lực.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự, Home Credit đưa ra lời khuyên hữu ích cho các lãnh đạo doanh nghiệp: “Đừng dùng AI theo phong trào, người lãnh đạo phải định vị rõ mô hình kinh doanh để đưa AI vào tạo ra giá trị thực, tránh đầu tư dàn trải”.

Khi ứng dụng AI vào các ngành công nghiệp, bà Phạm Thị Quý Hiền - Giám đốc Nhân sự, Masan Consumer Holdings cho rằng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Người tiêu dùng là trung tâm của mọi quyết định, là đối tượng cần được phục vụ và cũng là mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Các chuyên gia, nhà lãnh đạo chia sẻ tại Diễn đàn.

Theo các chuyên gia, Diễn đàn chính là cầu nối giúp các nhà điều hành chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xây dựng năng lực thích ứng mạnh mẽ. Từ đó, có những đóng góp thiết thực vào hành trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng tầm năng lực quản trị tương lai cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong thời gian tới, AITCV sẽ triển khai chương trình Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Ngân hàng và Công nghệ Tài chính. Chương trình hướng đến việc trang bị cho các chuyên gia cùng nhà quản lý kiến thức, kỹ năng, tư duy cần thiết để thích ứng với sự chuyển đổi nhanh chóng của ngành ngân hàng và tài chính hiện đại; đồng thời, nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ để dẫn dắt đổi mới trong tổ chức.