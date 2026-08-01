Đà Nẵng tìm lối đưa sâm, dược liệu sang Hàn Quốc, Trung Quốc

TPO - Không chỉ tìm đầu ra cho sản phẩm, Đà Nẵng đang kết nối với các đối tác quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc – những quốc gia có nền công nghiệp dược liệu hàng đầu, nhằm mở rộng thị trường, nâng giá trị Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Ngày 1/8, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp TP. Đà Nẵng và các đoàn doanh nghiệp quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026.

Đà Nẵng mong muốn kết nối để xuất khẩu sâm và dược liệu sang Hàn Quốc, Trung Quốc. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, Quyết định số 463 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia với Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực đã tạo động lực để thành phố thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

“Tuy nhiên, lợi thế tài nguyên chỉ thực sự trở thành lợi thế kinh tế khi có sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, tổ chức xúc tiến thương mại, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các đối tác quốc tế trong hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững”, ông Sơn nói.

Theo ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, dịp này, có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc muốn kết nối, đầu tư vào lĩnh vực dược liệu ở Đà Nẵng.

Ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) nhận định, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp sâm, dược liệu quý và thực phẩm chức năng. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp hai bên không chỉ hướng đến tiêu thụ sản phẩm mà còn mở ra cơ hội hợp tác về công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Theo ông Hoàng Duy - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phật Từ Lan Châu (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), nếu sâm Ngọc Linh có thể đáp ứng các quy định để được đưa vào danh mục "thực phẩm tài nguyên mới" của Trung Quốc, cơ hội tiếp cận thị trường tỷ dân sẽ rất rộng mở.

Ông Hoàng Duy (đại diện doanh nghiệp Trung Quốc) chia sẻ tại Hội nghị.

“Khi đó, chúng tôi hoàn toàn có thể hợp tác để nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như trà, thực phẩm bổ dưỡng, hay các sản phẩm ứng dụng từ sâm Ngọc Linh”, ông Hoàng Duy nói.

Ông Seo Gug Hyun - Trưởng ban Đối ngoại, Hiệp hội Doanh nghiệp và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cho rằng, sâm Ngọc Linh hiện đã được nhiều người Hàn Quốc biết đến và sở hữu hàm lượng hoạt chất rất cao.

Theo ông, điều quan trọng là kết nối các viện nghiên cứu chuyên sâu về sâm và các doanh nghiệp công nghệ sinh học của Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam để chuyển giao công nghệ chiết xuất, chế biến tinh chất, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: Dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chế biến sâu sâm và dược liệu.

Chuyên gia này còn chỉ ra những "điểm nghẽn" mà Đà Nẵng cần tháo gỡ nếu muốn mở rộng xuất khẩu. Đó là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu các trung tâm kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc tế và sự liên kết giữa các doanh nghiệp còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Đức Lực - Chủ tịch Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng, điều doanh nghiệp, hợp tác xã sâm và dược liệu cần nhất không chỉ là tìm thêm khách hàng mà là hiểu rõ yêu cầu của thị trường quốc tế.

“Từ đó, doanh nghiệp có thể kết nối nguồn lực để đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu, phát triển sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của từng thị trường. Khi đó, giá trị của sâm Ngọc Linh và dược liệu sẽ được nâng cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao”, ông Lực nói.