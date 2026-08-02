Ngân hàng rầm rộ phát hành chứng chỉ tiền gửi

TPO - Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động vốn, nhiều ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất tiết kiệm mà còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu với mức lãi suất lên tới 8,8 - 9,7%/năm.

Cuộc đua của các ngân hàng

Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm truyền thống, thời gian gần đây nhiều ngân hàng liên tục đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất hấp dẫn hơn đáng kể, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, BVBank triển khai chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 6-12 tháng lên tới 8,2%/năm trong khi lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng này cùng kỳ hạn chỉ từ 6,7 - 6,9%/năm.

Theo biểu lãi suất dành cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, VPBank áp dụng mức lợi suất từ 1,5-2,5%/năm đối với các kỳ hạn dưới 30 ngày. Đáng chú ý, với các kỳ hạn từ 30 đến 183 ngày, lãi suất tăng mạnh lên 7,3-8%/năm. Riêng các kỳ hạn từ 184 đến 389 ngày, VPBank niêm yết mức lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm.

Tại Vietcombank, chứng chỉ tiền gửi trực tuyến được phát hành trên nền tảng VCB Digibank với mệnh giá từ 100.000 đồng/chứng chỉ. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng đạt 7,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,9%/năm.

Nhiều ngân hàng gia tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm (ảnh: Như Ý).

Không chỉ phát hành chứng chỉ tiền gửi, các nhà băng còn đẩy mạnh kênh phát hành trái phiếu lãi suất hấp dẫn. Ngay trong tháng 7, Agribank phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2-2,5%/năm. HDBank phát hành 3 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng...

Theo báo cáo mới đây của VCBS, với nhóm ngân hàng, lãi suất phát hành trái phiếu bình quân đã tăng lên khoảng 9%/năm. Phần lớn các đợt phát hành dao động từ 8-8,7%/năm, phản ánh áp lực chi phí vốn ngày càng lớn khi tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn tốc độ huy động.

Vì sao phát hành giấy tờ lãi suất cao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, đến ngày 30/6, tổng giá trị giấy tờ có giá do VIB phát hành đạt 37.970,7 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025.

Trong cơ cấu này, lượng trái phiếu phát hành vẫn duy trì ở mức 23.200 tỷ đồng, gồm 17.200 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm và 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng đến từ chứng chỉ tiền gửi. Quy mô phát hành loại giấy tờ có giá này đạt hơn 14.770 tỷ đồng, tăng khoảng 24,4% so với cuối năm trước, tương đương tăng thêm 2.900 tỷ đồng. Toàn bộ chứng chỉ tiền gửi của VIB đều có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm.

Trong khi đó, ACB hiện là một trong những ngân hàng có quy mô giấy tờ có giá lưu hành lớn trên thị trường. Tính đến cuối tháng 6, tổng giá trị giấy tờ có giá của ngân hàng đạt hơn 133.100 tỷ đồng, gồm khoảng 52.153 tỷ đồng trái phiếu và gần 80.970 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Ông Nguyễn Văn Lộc - giảng viên Đại học Phenikaa - cho rằng, việc các ngân hàng đồng thời đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn đang ngày càng cấp thiết.

Theo ông Lộc, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng được duy trì ở mức cao, các công cụ huy động vốn ngoài tiền gửi truyền thống sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, dù đồng nghĩa với việc chi phí vốn của hệ thống ngân hàng có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.