Những ngân hàng giảm mạnh lợi nhuận

TPO - Trong bối cảnh phần lớn ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực sau 6 tháng đầu năm, có một số nhà băng đi ngược xu hướng khi lợi nhuận lao dốc do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Song song với đó, nhiều ngân hàng cũng đẩy mạnh tinh giản nhân sự, trong đó có những đơn vị cắt giảm hàng trăm lao động chỉ sau nửa năm.

Lợi nhuận giảm vì gánh nặng dự phòng

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy bức tranh phân hóa trong ngành ngân hàng. Bên cạnh nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai con số, vẫn có nhà băng báo lợi nhuận sụt giảm, chủ yếu do phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Đáng chú ý nhất là Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Theo báo cáo tài chính quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 341 tỷ đồng, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm tới 50,6%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Eximbank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý II, khoản chi phí này tăng từ 201 tỷ đồng lên 479 tỷ đồng, tương đương tăng 138,3%.

Hoạt động kinh doanh cũng kém tích cực khi thu nhập lãi thuần giảm 5%, còn 1.396 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ giảm tới 82,8%, chỉ còn 33 tỷ đồng, trong khi lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 7,4%, xuống 151 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động quý II đạt 1.822 tỷ đồng, giảm 7,5%. Dù chi phí hoạt động được cắt giảm gần 10%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 4,5%, xuống còn 820 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 678 tỷ đồng, giảm tới 54,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, giảm 55,4%.

Trong nửa đầu năm, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 2.776 tỷ đồng, giảm 1,7%; lãi từ dịch vụ giảm gần 80%; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 61,5%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 143,3%, lên 798 tỷ đồng, trở thành nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm hơn một nửa.

Có ngân hàng giảm hàng trăm nhân sự trong 6 tháng đầu năm.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Sau 6 tháng đầu năm, ngân hàng chỉ đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 72% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý II, Saigonbank ghi nhận lỗ trước thuế 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 76 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý II/2026.

Theo báo cáo tài chính, kết quả này xuất phát từ việc nguồn thu ở hầu hết các mảng kinh doanh đều suy giảm. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 62%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 62,4%, lên hơn 64 tỷ đồng, khiến kết quả kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ.

Nhiều ngân hàng tinh giản hàng trăm nhân sự

Cùng với lợi nhuận phân hóa, xu hướng tinh gọn bộ máy tiếp tục diễn ra tại nhiều ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.

Eximbank là ngân hàng cắt giảm nhân sự mạnh nhất trong nhóm được thống kê. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng còn 5.635 cán bộ, nhân viên, giảm 506 người so với cuối năm 2025 và giảm tới 826 người so với cùng kỳ năm trước.

VIB cũng ghi nhận biến động lớn về lao động. Cuối tháng 6, ngân hàng có 9.250 cán bộ nhân viên, giảm 677 người so với cuối năm ngoái. Riêng trong quý II, VIB đã tinh giản khoảng 500 nhân sự.

Đây cũng là xu hướng kéo dài tại VIB trong khoảng ba năm trở lại đây. So với cuối năm 2023, quy mô nhân sự của ngân hàng đã giảm khoảng 2.500 người, tương đương hơn 20%.

Trong khi đó, BIDV cũng tiếp tục thu hẹp lực lượng lao động. Sau 6 tháng đầu năm, ngân hàng cắt giảm hơn 400 nhân viên, đưa số lượng nhân viên bình quân xuống còn khoảng 29.070 người.