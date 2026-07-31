Giá vàng, chứng khoán đồng loạt tăng mạnh

TPO - Giá vàng thế giới đang trên đà ghi nhận tháng tăng đầu tiên sau bốn tháng giảm liên tiếp khi nhà đầu tư đánh giá tác động của căng thẳng Mỹ - Iran và các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu AI, giúp cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên giao dịch sáng 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,2% xuống 4.096,29 USD/ounce so với phiên trước, nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng 1,1% trong tuần và tăng hơn 2,2% trong cả tháng 7. Nếu xu hướng này được duy trì, đây sẽ là tháng tăng đầu tiên của kim loại quý sau bốn tháng liên tiếp đi xuống, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2.

Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 tăng 0,1%, lên 4.094,10 USD/ounce.

Động lực hỗ trợ giá vàng đến từ việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách mới nhất, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về thời điểm điều chỉnh lãi suất tiếp theo. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến nhà đầu tư tiếp tục tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới đang trên đà ghi nhận tháng tăng đầu tiên sau bốn tháng giảm liên tiếp. Ảnh: Mint.

Dù vậy, đà tăng của vàng phần nào bị kìm hãm khi đồng USD phục hồi khoảng 0,3%, sau cú giảm mạnh 2,4% trong phiên trước - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 1/2023.

Dữ liệu kinh tế mới công bố cũng cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm 0,1% so với tháng trước - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời do giá dầu tăng trở lại dưới tác động của căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu trong quý II/2026 đạt 1.268,9 tấn, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng mua mạnh từ các ngân hàng trung ương đã bù đắp cho sự suy giảm của nhu cầu đầu tư.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay ổn định ở mức 58,98 USD/ounce; bạch kim giảm 1,3% xuống 1.638,97 USD/ounce và paladium giảm 0,2% còn 1.301,94 USD/ounce.

Cùng thời điểm, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall phục hồi, góp phần xoa dịu lo ngại về làn sóng bán tháo các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng tới 14% ngay sau khi mở cửa, ghi nhận mức phục hồi mạnh nhất sau chuỗi phiên lao dốc đầu tuần. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng 5%, trong khi chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 3%.

Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu AI, giúp cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Đà tăng được thúc đẩy sau khi Microsoft và Amazon công bố kết quả kinh doanh cùng triển vọng tích cực, qua đó củng cố niềm tin rằng nhu cầu đầu tư vào AI vẫn duy trì vững chắc và những lo ngại gần đây về chi tiêu vốn của các tập đoàn công nghệ có thể đã bị phóng đại.

Ông Fabien Yip - chuyên gia phân tích thị trường tại IG - nhận định kết quả kinh doanh khả quan cùng tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện sau những biến động mạnh đầu tuần. "Tăng trưởng của lĩnh vực AI chưa có dấu hiệu chững lại. Đợt bán tháo vừa qua nhiều khả năng là phản ứng thái quá của thị trường trước các lo ngại về chi tiêu đầu tư", ông nói.

Tuy nhiên, dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần, chỉ số Kospi vẫn được dự báo giảm khoảng 24% trong tháng 7, mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ năm 1997. Biến động mạnh của thị trường cũng khiến giới chức Hàn Quốc phải tăng cường kiểm soát các sản phẩm đầu tư sử dụng đòn bẩy nhằm hạn chế rủi ro đối với nhà đầu tư cá nhân.

Trên thị trường quốc tế, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,87%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,29%. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 tăng 0,57%, trong khi hợp đồng tương lai FTSE và DAX cùng tăng khoảng 0,4%, cho thấy tâm lý lạc quan đang lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu.