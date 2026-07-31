VietinBank và VNPAY hợp tác triển khai Bộ giải pháp Nộp thuế số, đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Ngày 27/7/2026, VietinBank và VNPAY chính thức ký kết hợp tác triển khai Bộ giải pháp Nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số toàn diện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc số hóa quy trình kê khai, nộp thuế và quản lý tài chính được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo đó, Bộ giải pháp Nộp thuế số được phát triển trên cơ sở kết hợp thế mạnh của VietinBank trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cùng nền tảng công nghệ và hệ sinh thái thanh toán của VNPAY.

Giải pháp giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu, quản lý dòng tiền hiệu quả và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Ông Lê Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác với VNPAY nhằm triển khai giải pháp nộp thuế số. Ảnh: Hoàng Hải.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: "VietinBank luôn xác định chuyển đổi số phải mang lại giá trị thực tiễn cho khách hàng. Thông qua hợp tác với VNPAY, chúng tôi mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, giúp khách hàng thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý".

Lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp nộp thuế số giữa VNPAY và VietinBank. Ảnh: Hoàng Hải.

Không chỉ triển khai giải pháp nộp thuế số, VietinBank còn giới thiệu nhiều chính sách ưu đãi dành cho hộ kinh doanh như mở tài khoản trực tuyến, tặng tài khoản số đẹp, gia tăng lãi suất tài khoản thanh toán, hỗ trợ loa thông báo nhận tiền và các giải pháp thanh toán hiện đại.

Sự hợp tác giữa VietinBank và VNPAY được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực hộ kinh doanh, gia tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt và đóng góp vào quá trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế tại Việt Nam.