Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ nhiệm

TPO - Eximbank và Sacombank vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi nhiều lãnh đạo trong ban điều hành xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, trong bối cảnh các ngân hàng đang tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị sau mùa đại hội cổ đông.

Ngân hàng Eximbank cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc của ông Trần Tấn Lộc.

Theo đơn được lập ngày 30/7/2026, ông Lộc cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục công việc tại Eximbank trong thời gian tới, đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho thôi giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026.

Ông Trần Tấn Lộc được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ tháng 7/2025 sau khi ông Nguyễn Hoàng Hải từ nhiệm.

Ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank - thôi giữ chức từ ngày 1/8.

Sau khi ông Lộc xin từ nhiệm, Ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên, gồm 5 thành viên Ban điều hành và một Kế toán trưởng.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Eximbank hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị. Hiện Hội đồng quản trị của ngân hàng gồm 5 thành viên, đều là người nước ngoài và là thành viên độc lập. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngân hàng cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Ông Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Sacombank cũng vừa thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường theo nguyện vọng cá nhân. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường đều sinh năm 1972, có nhiều năm công tác tại Sacombank. Trong quá trình làm việc, hai lãnh đạo này từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như phó tổng giám đốc, thành viên ban điều hành, giám đốc khu vực và phụ trách các đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng.

Sau khi hai phó tổng giám đốc thôi nhiệm vụ, Ban điều hành Sacombank hiện gồm Tổng Giám đốc Faussier Loic Michel Marc, cùng 8 phó tổng giám đốc và 2 thành viên ban điều hành.

Việc nhiều lãnh đạo cấp cao rời vị trí trong cùng thời điểm diễn ra khi các ngân hàng đang bước vào giai đoạn triển khai kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2026 và tiếp tục tái cơ cấu, củng cố bộ máy quản trị nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu quản trị theo chuẩn mới