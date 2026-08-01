Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ nhiệm

Ngọc Mai

TPO - Eximbank và Sacombank vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi nhiều lãnh đạo trong ban điều hành xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, trong bối cảnh các ngân hàng đang tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị sau mùa đại hội cổ đông.

Ngân hàng Eximbank cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc của ông Trần Tấn Lộc.

Theo đơn được lập ngày 30/7/2026, ông Lộc cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục công việc tại Eximbank trong thời gian tới, đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho thôi giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026.

Ông Trần Tấn Lộc được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ tháng 7/2025 sau khi ông Nguyễn Hoàng Hải từ nhiệm.

loc.jpg
Ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank - thôi giữ chức từ ngày 1/8.

Sau khi ông Lộc xin từ nhiệm, Ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên, gồm 5 thành viên Ban điều hành và một Kế toán trưởng.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Eximbank hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị. Hiện Hội đồng quản trị của ngân hàng gồm 5 thành viên, đều là người nước ngoài và là thành viên độc lập. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngân hàng cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Ông Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Sacombank cũng vừa thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường theo nguyện vọng cá nhân. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7/2026.

Ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường đều sinh năm 1972, có nhiều năm công tác tại Sacombank. Trong quá trình làm việc, hai lãnh đạo này từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như phó tổng giám đốc, thành viên ban điều hành, giám đốc khu vực và phụ trách các đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng.

Sau khi hai phó tổng giám đốc thôi nhiệm vụ, Ban điều hành Sacombank hiện gồm Tổng Giám đốc Faussier Loic Michel Marc, cùng 8 phó tổng giám đốc và 2 thành viên ban điều hành.

Việc nhiều lãnh đạo cấp cao rời vị trí trong cùng thời điểm diễn ra khi các ngân hàng đang bước vào giai đoạn triển khai kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2026 và tiếp tục tái cơ cấu, củng cố bộ máy quản trị nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu quản trị theo chuẩn mới

Ngọc Mai
#Ngân hàng #Từ nhiệm #Eximbank #Sacombank #biến động nhân sự ngân hàng #Quyền Tổng Giám đốc Eximbank từ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe