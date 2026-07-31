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Kinh tế

VietBank ký kết hợp tác chiến lược cùng bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc Tế City

P.V

Ngày 31/7/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện quốc tế City.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 31/7/2026 tại Bệnh viện Gia An 115 (Hội trường Diamond, lầu 10).

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa lĩnh vực y tế và tài chính, hướng đến xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại, thuận tiện và toàn diện cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Madam Trần Thị Lâm bày tỏ niềm tự hào khi lĩnh vực y tế – tài chính cùng kiến tạo ra những giá trị ý nghĩa, thiết thực cho cán bộ nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

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Madam Trần Thị Lâm – Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo Madam, mọi sự hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Madam chỉ đạo Vietbank tiếp tục tối giản thủ tục, rút ngắn quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp cán bộ nhân viên và khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, Vietbank cùng Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 cần xây dựng nhiều chính sách ưu đãi thiết thực, để ngày càng nhiều người được tiếp cận dịch vụ y tế và tài chính chất lượng cao.

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Ban lãnh đạo Vietbank, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City tặng hoa tri ân Madam Trần Thị Lâm.

Madam khẳng định, giá trị của mọi lĩnh vực nằm ở quy mô, mà ở những điều tốt đẹp có thể mang đến cho con người và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Trương Vĩnh Long – Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đã chia sẻ về định hướng phát triển của Khu Y tế.

Theo TS.BS. Trương Vĩnh Long, Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM dưới sự định hướng, phát triển của Tập đoàn Hoa Lâm và Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đã và đang trở thành trung tâm y tế hiện đại tiên tiến không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận mà còn từng bước tiệm cận các chuỗi chuyên khoa của thế giới.

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ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM cùng ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc

Theo ông, sự hợp tác chiến lược giữa Vietbank cùng Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện quốc tế City là minh chứng rõ nét cho mô hình liên kết tài chính, y tế. Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là sự hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức mà quan trọng hơn hết là cam kết chung vì lợi ích của người bệnh và lợi ích của cộng đồng.

“Tôi tin tưởng rằng, biên bản ghi nhớ ký kết hợp tác trong ngày hôm nay sẽ nhanh chóng được hiện thực bằng những chương trình, hành động cụ thể, mang lại những giá trị thiết thực cho các đơn vị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế, kinh tế, xã hội không những cho TP.HCM mà còn cho cả nước”, TS.BS. Trương Vĩnh Long bày tỏ.

Ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – cho biết, thỏa thuận hợp tác là bước tiến quan trọng trong việc kết nối y tế – tài chính – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp thanh toán, ngân hàng số hiện đại.

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Ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Vietbank chia sẻ định hướng hợp tác giữa Vietbank và 2 bệnh viện.

Ông Linh khẳng định, sự hợp tác không chỉ nâng cao trải nghiệm dịch vụ, mà còn góp phần xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe thông minh, thuận tiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhân viên.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VIETBANK)

62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Tổng đài: 1800 1122

Website: https://www.vietbank.com.vn/

Bệnh viện Gia An 115

Số 5, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: (028) 62 885 886

Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146

Website: https://cih.com.vn

P.V
#VietBank #Bệnh viện Gia An 115 #Bệnh viện City #hợp tác chiến lược #y tế #tài chính #chuyển đổi số

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