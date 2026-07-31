Tập đoàn Rita Võ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Kohler

Tập đoàn Rita Võ vừa chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Kohler tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ ghi dấu hành trình hai thập kỷ đồng hành phát triển, mà còn là cột mốc quan trọng khi Rita Võ công bố tầm nhìn tương lai, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà phân phối hàng đầu thành Tập đoàn đầu tư và sản xuất có hệ sinh thái liên kết toàn diện.

Rita Võ và Kohler kỷ niệm hành trình 20 năm hợp tác phát triển của hai tập đoàn

Năm 2006, khi thị trường bất động sản và nội thất cao cấp tại Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, Rita Võ chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam của Tập đoàn Kohler, đánh dấu một chiến lược hợp tác táo bạo và đầy bản lĩnh.

20 năm trôi qua, Rita Võ vẫn nắm giữ vị trí đối tác phân phối độc quyền duy nhất của Kohler tại Việt Nam, minh chứng cho năng lực vượt trội của tập đoàn trong việc quản trị và phân phối cũng như hòa hợp trong triết lý hoạt động kinh doanh của hai phía. Thành công của chiến lược hợp tác được khẳng định qua những con số ấn tượng: 5 thương hiệu tinh tuyển của Kohler đã được Rita Võ đưa về Việt Nam, cùng gần 1.000 dự án lớn nhỏ và hơn 100 dự án biểu tượng thuộc phân khúc dân cư và khách sạn cao cấp, vinh dự nhận 11 giải thưởng châu lục từ Tập đoàn Kohler, cũng như nhận được sự tín nhiệm của những tên tuổi bất động sản hàng đầu.

Ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch Tập đoàn Rita Võ và Ông David Kohler – Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Kohler.

Bước sang năm 2026 với niềm tin vững chắc, hai tập đoàn tái khẳng định cam kết hợp tác dài hạn và công bố chiến lược phát triển cho thập kỷ tiếp theo, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm với nhiều dự án tầm cỡ sắp được triển khai.

Từ vai trò là một nhà phân phối, Rita Võ hôm nay đã phát triển thành công một hệ sinh thái đa ngành với 9 lĩnh vực cốt lõi, đội ngũ hơn 1.500 nhân sự và mạng lưới hơn 30 showroom phủ khắp cả nước. Sự tích lũy vượt trội về nội lực, bản lĩnh quản trị cùng nguồn lực tài chính mạnh mẽ chính là bệ phóng đưa Tập đoàn bước vào giai đoạn chuyển mình đầy bứt phá tiếp theo.

Tại sự kiện kỷ niệm, Ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch Tập đoàn Rita Võ công bố lộ trình chiến lược 10 năm tới, với nhiều dự án bất động sản trọng điểm và nhà máy Rita Võ Wood – dây chuyền chuyên sản xuất và cung cấp hệ giải pháp vật liệu gỗ công nghiệp toàn diện. Đây là bước tiến đánh dấu kỷ nguyên dịch chuyển toàn diện của Rita Võ: từ thương mại sang sản xuất, từ cung cấp vật tư sang phát triển bất động sản và tự chủ sở hữu thương hiệu, kiến tạo tương lai bền vững và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế trong nước.

Góc trưng bày các sản phẩm cao cấp của Kohler và Rita Võ.

Định hướng tương lai này sẽ được triển khai với sự đồng hành của thế hệ lãnh đạo mới là Ông Võ Tiến Đạt trong vai trò kế thừa ban điều hành. Bước đi này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết dài hạn của Rita Võ cho hành trình sắp tới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị dày dặn của thế hệ sáng lập và tư duy mới mẻ của thế hệ kế thừa được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy, giúp Rita Võ thành công hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Song song đó, đại diện đối tác toàn cầu, Ông David Kohler – Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Kohler, cùng các lãnh đạo cấp cao khu vực, chia sẻ về định hướng vĩ mô toàn cầu, trong đó khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của thương hiệu trong thời gian tới. Đặc biệt, Kohler sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới đối tác và người tiêu dùng Việt Nam bộ sưu tập sản phẩm mới nhất của thương hiệu.

Sự kiện cũng là dịp để hai tập đoàn tri ân các đối tác đã đồng hành trong nhiều năm qua, các kiến trúc sư, nhà thầu và các cơ quan truyền thông. Rita Võ và Kohler cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn kết, gia tăng niềm tin cho những chiến lược phát triển tiếp theo./.