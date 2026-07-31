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Cổ phiếu PNJ 'dò đáy' sau kết quả kinh doanh quý II

Việt Linh

TPO - Sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm, VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 trong sắc đỏ. Tâm điểm thị trường là cổ phiếu PNJ khi có thời điểm giảm sàn, sau báo cáo tài chính quý II ghi nhận khoản lỗ đầu tiên sau 18 năm.

VN-Index giảm 8,88 điểm, tương đương 0,51%, xuống 1.635,78 điểm. Trên sàn HoSE có 200 mã giảm giá, vượt xa 126 mã tăng, phản ánh áp lực bán xuất hiện trên diện rộng.

Đà giảm mạnh hơn trong nửa cuối phiên khi lực cung gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn, cùng với hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ trong phiên cuối tháng. VIC là cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số khi mất 2,68%, trong khi nhiều mã ngân hàng như ACB, TCB, HDB và TPB cũng đồng loạt lùi sâu.

Ở chiều ngược lại, VCB tiếp tục là điểm tựa của thị trường với mức tăng gần 5%, góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index.

Thanh khoản trên HoSE đạt gần 18.900 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 312 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VHM, TCB, VPB và NVL.

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PNJ đóng cửa giảm 4,6%, xuống 31.000 đồng/cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, cổ phiếu Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) gây chú ý khi có thời điểm giảm hết biên độ xuống 30.250 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong gần sáu năm. Kết thúc phiên, mã này đóng cửa tại 31.000 đồng/cổ phiếu, giảm 4,6%.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, thị giá PNJ đã mất hơn một nửa giá trị so với đầu tháng 7. Nếu so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm, mức điều chỉnh đã lên tới hơn 64%.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu xuất phát từ báo cáo tài chính quý II vừa công bố. Dù doanh thu thuần tăng gần 12% lên 8.484 tỷ đồng và lợi nhuận gộp vẫn cải thiện, PNJ bất ngờ ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng, thay vì lãi 437 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Sau 18 năm, đây là lần đầu PNJ báo lỗ.

Khoản lỗ chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp trích lập dự phòng 865,5 tỷ đồng cho nghĩa vụ mua lại kim cương, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên hơn 1.060 tỷ đồng.

Theo PNJ, sau thời điểm 30/6, thị trường kim cương biến động mạnh khiến lượng khách hàng bán lại sản phẩm tăng đột biến. Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 7, giá trị kim cương doanh nghiệp mua lại lên tới khoảng 5.900 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần doanh thu cùng giai đoạn.

Dù vậy, xét lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ vẫn ghi nhận 1.184 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi gần 3.900 tỷ đồng, cho thấy nền tảng thanh khoản vẫn ở mức khá cao bất chấp cú sụt giảm lợi nhuận trong quý II.

Việt Linh
#PNJ #cổ phiếu #kết quả kinh doanh #thị trường chứng khoán

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