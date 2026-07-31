Xã Chư Sê thu ngân sách đạt 183% kế hoạch tỉnh giao

Ngày 31/7, UBND xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 7,92%, hoàn thành 100% kế hoạch. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước đến ngày 10/6/2026 đạt 127.265 triệu đồng, đạt 183% kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách đạt 156.059 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch năm.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực nông nghiệp ở Chư Sê tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, vụ Đông Xuân gieo trồng 797 ha, đạt 93,5% kế hoạch, năng suất lúa bình quân ước đạt 54,5 tạ/ha; cây dược liệu thực hiện 1 ha, đạt 100% kế hoạch. Vụ mùa năm 2026 ước gieo trồng 10.591 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. Tổng đàn gia súc, gia cầm của địa phương đạt 843.266 con, trong đó đàn gia cầm 808.850 con.

Đặc biệt, từ khi vận hành chính quyền 2 cấp, 6 tháng đầu năm qua, UBND xã đã tiếp nhận 490 hồ sơ đất đai, giải quyết 395 hồ sơ, còn 95 hồ sơ đang xử lý; xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 2,5 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức rà soát, xác minh nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 155/342 trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án đường dây 220kV Pleiku – Krông Buk mạch 2. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại đạt 102,3% kế hoạch; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026, thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện quốc phòng - an ninh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ diễn tập.

An sinh xã hội được xã Chư Sê chú trọng, quan tâm.

“Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 5.924 hồ sơ, giải quyết 5.700 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,86%, số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, cấp kết quả điện tử đạt 98,92%, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,09 điểm”, ông Trần Minh Triều – Chủ tịch UBND xã Chư Sê chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho hay, 6 tháng cuối năm số lượng công việc rất lớn đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, hành động quyết liệt hơn, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Bởi vậy, ông Sang yêu cầu UBND xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các thôn làng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; triển khai rà soát toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026, nhất là chỉ tiêu chưa đạt, xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả chỉ tiêu nhiệm vụ, đồng thời chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp xử lý các công việc, minh bạch về quy trình, kết quả thực hiện, phát huy vai trò người đứng đầu; việc triển khai công việc phải hiệu quả theo đúng tinh thần “thần tốc, quyết liệt, chỉ bàn làm không bàn lùi”.

Xã Chư Sê.

Bí thư Đảng uỷ xã Chư Sê nhấn mạnh: “Địa phương đang tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, Dự án đầu tư công. Tập trung di dời chợ trung tâm, giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng thi công đường dây điện 220Kv mạch Pleiku – Krông Buk mạch 2. Cùng với đó tuyên truyền vận động các hộ nhận khoán với Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định Luật đất đai. Hoàn thành việc tổ chức sắp xếp lại các thôn, làng theo đúng lộ trình quy định”.