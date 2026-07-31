Viettel Store được vinh danh ‘Nhà bán hàng xuất sắc’ tại TikTok Shop Summit Vietnam 2026

Tại TikTok Shop Summit Vietnam 2026, Viettel Store AAR được TikTok Shop trao giải "Nhà Bán Hàng Mall Xuất Sắc" (Top Performance Mall) - hạng mục dành cho các nhà bán hàng có năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng nổi bật trên nền tảng.

Đại diện Viettel Store chia sẻ: “Giải thưởng không chỉ là một dấu mốc thương mại điện tử mà còn phản ánh quá trình đầu tư vào công nghệ, chuẩn hóa quy trình và phát triển mô hình bán lẻ nhiều kênh của doanh nghiệp trong những năm qua”.

Khi thương mại điện tử cạnh tranh bằng chất lượng vận hành

Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng vận hành và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh giá bán, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tốc độ xử lý đơn hàng, chất lượng dịch vụ, khả năng giao hàng đúng hẹn và chính sách hậu mãi.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong cách các nền tảng đánh giá nhà bán hàng. Ngoài doanh số, những tiêu chí về năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng được coi trọng. Vì vậy, các giải thưởng dành cho nhà bán hàng không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh mà còn phản ánh khả năng xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Theo Viettel Store, giải thưởng Top Performance Mall là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ vào công nghệ, quy trình và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như của các nền tảng thương mại điện tử.

Đại diện Viettel Store cho biết trong quá trình phát triển thương mại điện tử, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào các hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu trải nghiệm mua sắm.

Cụ thể, công ty triển khai hệ thống quản lý đơn hàng nhiều kênh (OMS), kết nối với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để đồng bộ dữ liệu giữa website, Shopee, TikTok Shop và hệ thống cửa hàng. Theo doanh nghiệp, việc chuẩn hóa quy trình giúp tăng khả năng kiểm soát tồn kho, xử lý đơn hàng theo thời gian thực và giảm thiểu sai sót trong vận hành.

Song song, Viettel Store cho biết đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động phát trực tiếp (livestream) và tư vấn trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Theo đại diện công ty, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi phục vụ hoạt động kinh doanh và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.

Là hệ thống bán lẻ công nghệ chính hãng và đại lý ủy quyền của Apple (Apple Authorized Reseller - AAR) tại Việt Nam, Viettel Store hiện phát triển hoạt động thương mại điện tử trên TikTok Shop, Shopee và website, đồng thời kết nối với mạng lưới gần 500 cửa hàng trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, mô hình bán lẻ nhiều kênh giúp kết nối trải nghiệm mua sắm trực tuyến với hệ thống dịch vụ tại cửa hàng, tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, mua sắm, nhận hàng, bảo hành và sử dụng các dịch vụ sau bán trên cùng một hệ thống. Việc kết hợp giữa nền tảng trực tuyến và hệ thống cửa hàng cũng góp phần duy trì chất lượng phục vụ trong các giai đoạn cao điểm như những chiến dịch mua sắm lớn hay mùa mở bán sản phẩm mới.

Tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng bền vững

Theo Trung tá Đinh Thị Dung, CEO Viettel Store, Phó Tổng Giám đốc Viettel Commerce, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của đội ngũ trong quá trình đầu tư vào công nghệ, quy trình và năng lực vận hành. Bà cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm, đồng thời đầu tư bài bản để xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

Viettel Store cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu quy trình vận hành, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm mua sắm nhiều kênh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành, giải thưởng Nhà Bán Hàng Mall Xuất Sắc được xem là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư của Viettel Store, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, chính hãng và nhất quán trên các nền tảng thương mại điện tử.