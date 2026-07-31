Giá trị cũ trong concept mới, Biti’s trẻ hoá thương hiệu với 'NIỀM VUI HỌC'

Năm thứ 44 đồng hành cùng gia đình Việt, Biti's đẩy mạnh chiến dịch "Back To School - Back To Cool", khẳng định học tập trọn vẹn hơn nhờ niềm vui, không chỉ điểm số với thông điệp: "Đồng hành cùng con, tự tin đến trường"

Phong cách, công nghệ, xu hướng có thể đổi thay theo thời gian, nhưng có một điều Biti's luôn gìn giữ: "Nâng niu bàn chân Việt" và năm nay, hành trình ấy được kể lại bằng niềm vui.

Niềm Vui Học – từ nỗi lo trở thành động lực

Với phụ huynh, mỗi mùa tựu trường không chỉ là chuyện học tập, mà còn là mối bận tâm về diện mạo, tinh thần và sự an toàn của con. Còn với học sinh, điều quan trọng là được thể hiện cá tính riêng, kết nối bạn bè mới sau kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới với tâm thế thoải mái để việc đến trường là niềm vui, không phải áp lực.

Chính từ hai điều đó, "NIỀM VUI HỌC" ra đời như một lời khẳng định: học tập sẽ trọn vẹn hơn khi được nuôi dưỡng bằng sự hào hứng, chứ không chỉ bằng điểm số. Biti's muốn là người bạn đồng hành, gieo niềm vui ấy vào từng bước chân đến trường của mỗi gia đình Việt Nam

Một hệ sinh thái, một niềm vui chung cho cả nhà

Back To School năm 2026, Biti's chọn một lối đi khác: không chỉ dành cho học sinh, mà lan tỏa niềm vui học đến cả gia đình, qua hệ sinh thái đa dạng thương hiệu: Biti's Hunter cổ vũ các bạn trẻ đi để trải nghiệm, tìm thấy chính mình trên hành trình học tập. Biti's Kids mang diện mạo dễ thương, "cute", nhẹ nhàng, khơi gợi niềm vui hồn nhiên cho các bạn nhỏ cấp 1 trở xuống. Helio by Biti's dành riêng cho tuổi teen, đề cao công nghệ từ đế giày đến từng chi tiết thoáng khí cho vận động, cùng thiết kế cá tính giúp các bạn khẳng định phong cách riêng, dễ dàng "rủ rê" bạn bè lập nên những hội bạn "không đụng hàng". Biti's family đề cao tính ứng dụng với giày da cho nam, Êmbrace êm bền cho nữ, màu sắc trung tính giúp ba mẹ dễ mang, dễ phối đồ, tiết kiệm thời gian giữa bộn bề "đảm việc nước, giỏi việc nhà".

Đặc biệt năm 2026, Biti's family giới thiệu dòng sản phẩm riêng cho phụ huynh là thầy cô giáo, đáp ứng tiêu chí đứng lâu không mỏi, diện mạo trẻ trung, gần gũi học sinh - lan tỏa niềm vui học không chỉ trong gia đình mà cả nơi bục giảng.

Ra mắt BST Thanh Long - Niềm vui học xuất phát từ quê hương

Mùa Back To School năm nay, Biti's lần đầu giới thiệu bộ sưu tập độc quyền BST Thanh Long, lấy cảm hứng từ trái thanh long vùng cát gió Bình Thuận, gồm dép, túi đựng bút và các phụ kiện như móc khoá, gấu bông mang sắc màu đặc trưng của trái thanh long, đáng yêu và bắt mắt. Đây không chỉ là sản phẩm thời trang, mà còn là niềm vui học mang đậm bản sắc - để mỗi lần khoác lên mình BST Thanh Long, các em học sinh và phụ huynh đều cảm nhận được niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Tất cả các dòng sản phẩm mùa tựu trường đều được thiết kế dựa trên các tiêu chí: công nghệ hiện đại, đế êm bền, chất liệu thời trang, thông thoáng, dễ vệ sinh và thân thiện với môi trường, đúng như tinh thần "Nâng niu bàn chân Việt" mà thương hiệu theo đuổi suốt 44 năm qua.

Kể chuyện Niềm Vui Học bằng hình ảnh gần gũi

Ở góc độ truyền thông, năm nay Biti's chọn tiếp cận phụ huynh và các em bằng hình ảnh vui tươi, dí dỏm, phản ánh đúng không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị tựu trường - nhưng cũng không quên chút lưu luyến, lưỡng lự rất thật của các bạn nhỏ khi thấy mùa hè trôi qua thật nhanh.

Thông qua cách kể chuyện này, Biti's mong muốn việc đến trường không còn là chuyện điểm số hay trách nhiệm riêng của học sinh, mà là hành trình có sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô và xã hội. Bởi khi mọi người cùng gắn kết qua chuyện học tập, niềm vui sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.

Hoạt động thiết thực giúp quy đổi niềm vui thành quyền lợi mua sắm

Song song với câu chuyện hình ảnh, Biti's mang đến các hoạt động thiết thực giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, công sức khi chuẩn bị năm học mới cho con: Trưng bày theo bộ sưu tập giày đồng phục Đen – Trắng theo từng phân khu riêng trong cửa hàng, giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Chương trình "Tìm giày cho con", triển khai đồng bộ từ offline đến online. Chương trình "Nâng niu bước chân – vinh danh thành tích", áp dụng từ cuối tháng 6 tại các cửa hàng toàn quốc: học sinh có giấy khen học sinh giỏi sẽ nhận ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng ưu đãi và voucher riêng cho phụ huynh là thầy cô giáo.

Nâng niu bàn chân Việt, nuôi dưỡng niềm vui học

Với tinh thần "Nâng niu bàn chân Việt", Biti's tiếp tục khẳng định vị trí là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các gia đình Việt trên hành trình tìm kiếm những đôi giày, chiếc balo chất lượng tốt, giá thành phù hợp, êm bền và đẹp mắt – để con tự tin bước những bước chân khỏe mạnh, vững chắc đến trường.

Năm học 2026-2027, với Biti's, một đôi giày phù hợp không chỉ giúp bước chân thoải mái hơn, mà còn góp phần nuôi dưỡng sự tự tin để mỗi thành viên trong gia đình sẵn sàng bắt đầu hành trình mới với sự háo hức, tràn đầy năng lượng và trọn vẹn niềm vui học.