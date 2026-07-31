Vay 500 triệu trong 1 năm lãi suất bao nhiêu?

Chi phí vay 500 triệu đồng trong 1 năm phụ thuộc vào lãi suất và phương thức trả nợ. Ước tính trước số tiền phải trả sẽ giúp bạn chủ động kế hoạch tài chính.

Dự tính số tiền phải trả hàng tháng

Số tiền phải trả khi vay 500 triệu đồng trong 12 tháng phụ thuộc vào:

- Mức lãi suất áp dụng.

- Phương thức tính lãi của ngân hàng hoặc công ty tài chính.

- Hình thức trả nợ (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc ban đầu).

Trong thực tế, các ngân hàng hiện nay chủ yếu áp dụng phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần. Theo đó, tiền lãi sẽ giảm dần sau mỗi tháng khi dư nợ gốc được thanh toán.

Dưới đây là số tiền tham khảo nếu vay 500 triệu đồng trong 12 tháng, trả góp theo dư nợ giảm dần:

Lãi suất/năm Tiền trả tháng đầu Tiền trả bình quân/tháng 6% Khoảng 43,75 triệu đồng Khoảng 43 triệu đồng 8% Khoảng 44,17 triệu đồng Khoảng 43,4 triệu đồng 10% Khoảng 44,58 triệu đồng Khoảng 43,8 triệu đồng 12% Khoảng 45 triệu đồng Khoảng 44,2 triệu đồng

Hiện tại, mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân tại Việt Nam thường dao động trong khoảng từ 6% đến 12% mỗi năm đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo. Ảnh: Nam Khánh.

Ước tính tổng tiền lãi phải trả toàn kỳ

Với khoản vay 500 triệu đồng trong thời hạn 1 năm, tổng tiền lãi phải trả sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất.

Tham khảo theo phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần:

Lãi suất/năm Tổng tiền lãi ước tính 6% Khoảng 16,2 triệu đồng 8% Khoảng 21,7 triệu đồng 10% Khoảng 27,1 triệu đồng 12% Khoảng 32,5 triệu đồng

Nếu khoản vay được tính theo dư nợ gốc ban đầu, tổng chi phí lãi sẽ cao hơn so với phương thức dư nợ giảm dần dù cùng mức lãi suất niêm yết.

Do đó, khi so sánh các gói vay, người vay không nên chỉ nhìn vào lãi suất mà cần tìm hiểu rõ phương thức tính lãi và tổng chi phí phải thanh toán.

Lời khuyên khi vay 500 triệu đồng trong 1 năm

So sánh lãi suất giữa nhiều ngân hàng và công ty tài chính trước khi quyết định.

Ưu tiên khoản vay có lãi suất tính trên dư nợ giảm dần.

Kiểm tra kỹ các loại phí như phí trả nợ trước hạn, phí thẩm định, phí quản lý khoản vay (nếu có).

Đảm bảo khoản trả nợ hằng tháng phù hợp với thu nhập, tránh ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt.

Đọc kỹ hợp đồng tín dụng, đặc biệt là điều khoản về lãi suất ưu đãi và lãi suất sau ưu đãi nếu khoản vay áp dụng chương trình khuyến mại.

Khoản vay 500 triệu đồng trong 1 năm có tổng chi phí lãi phụ thuộc vào mức lãi suất, phương thức tính lãi và chính sách của từng tổ chức cho vay. Việc ước tính trước số tiền phải trả hằng tháng và tổng tiền lãi sẽ giúp người vay lựa chọn gói vay phù hợp, cân đối khả năng tài chính và hạn chế rủi ro trong quá trình trả nợ.