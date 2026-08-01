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Kinh tế

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 1/8 (giờ Việt Nam) khi đồng USD phục hồi, chấm dứt chuỗi tăng của kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhờ lạm phát Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn với chính sách tiền tệ, vàng vẫn khép lại tháng với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2.

Ở phiên giao dịch ngày 1/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống còn 4.049,83 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm tới 2% trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX cũng giảm 1,3%, xuống còn 4.107 USD/ounce.

Tính từ đầu tháng đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 1,1%, đánh dấu mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 2.

Theo giới phân tích, động lực chính giúp vàng phục hồi trong tháng đến từ các số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed, trong bối cảnh giá dầu cũng đã quay về vùng trước khi xảy ra xung đột Iran hồi đầu tháng.

Ông Han Tan - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit - nhận định, dù vàng đang trên đà chấm dứt chuỗi bốn tháng giảm liên tiếp, kim loại quý vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc bứt phá và duy trì vững chắc trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

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Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 1/8 (giờ Việt Nam) khi đồng USD phục hồi. Ảnh: Reuters.

Theo chuyên gia, mốc 4.000 USD/ounce vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng nhờ kỳ vọng Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ mở rộng cách tiếp cận trong điều hành chính sách tiền tệ, thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số lạm phát và việc tăng lãi suất.

Dữ liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục chậm lại trong tháng 6. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời khi giá dầu tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Trong các phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết kiểm soát lạm phát nhưng không phát tín hiệu sẽ sớm nâng lãi suất, qua đó góp phần củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn trong các cuộc họp sắp tới.

Trong khi đó, đồng USD đã phục hồi sau khi giảm khoảng 2,4% ở phiên trước - mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 65%, giảm đáng kể so với mức hơn 80% được ghi nhận một tuần trước.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 2,1% xuống còn 57,76 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,6% xuống 1.650,14 USD/ounce, palladium giảm 1,8%, còn 1.281,18 USD/ounce. Dù vậy, cả bạch kim và palladium đều vẫn hướng tới mức tăng trong tháng.

Ở diễn biến liên quan, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời chấm dứt tình trạng cạnh tranh về giá mang tính "hủy diệt". Động thái này được giới đầu tư theo dõi sát sao bởi bạc là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin quang điện và nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời có ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng giá kim loại này.

Hồng Nhung
Reuters
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