Không nhận ra quốc lộ 63 qua Cà Mau

TPO - Nhiều đoạn trên quốc lộ 63 qua tỉnh Cà Mau xuất hiện dày đặc ổ gà, mặt đường bong tróc, đọng nước sau mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dự kiến cuối tháng 8 tới sẽ khởi công nâng cấp.

Clip: Tuyến đường Mậu Thân xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà, ổ voi có kích thước lớn.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, trên tuyến quốc lộ 63 mặt đường xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà. Nhiều đoạn đọng nước sau mưa làm che khuất các vị trí hư hỏng, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặc dù đơn vị quản lý thường xuyên tổ chức dặm vá, duy tu, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nhiều vị trí tiếp tục xuống cấp sau những trận mưa kéo dài.

Tuyến quốc lộ 63 mặt đường xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tương tự, tuyến đường Mậu Thân (tuyến kết nối với đường Quản lộ Phụng Hiệp đi Cần Thơ, TPHCM) cũng xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hình thành nhiều ổ gà, ổ voi lớn. Người dân phải tự đặt vật cảnh báo các vị trí nguy hiểm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Mứt (ngụ phường An Xuyên) chia sẻ: “Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, ai không quen đường thường sa ổ gà, ô voi nên té ngã. Tuyến đường đã nhiều lần được sửa chữa nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại tiếp tục xuống cấp”.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND phường An Xuyên có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh sớm bố trí kinh phí thực hiện dặm vá, sửa chữa tạm thời các vị trí mặt đường hư hỏng nghiêm trọng cho đến khi dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mậu Thân được triển khai thực hiện.

Người dân đặt vật cảnh báo các vị trí nguy hiểm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

Văn phòng Quản lý Đường bộ IV.4 - đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 63 - cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp một số đoạn trên quốc lộ 63 qua Cà Mau đã chọn được nhà thầu.

“Chúng tôi đang chờ hoàn tất các thủ tục theo quy định, dự kiến sẽ thi công trong nửa cuối tháng 8”, Văn phòng Quản lý Đường bộ IV.4 thông tin.

Theo kế hoạch, các hạng mục sẽ gồm nâng cấp mặt đường và thảm nhựa, đoạn qua xã Trí Phải, Tân Lộc đến đầu phường An Xuyên.