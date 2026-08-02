Phú Gia với ‘Hành trình gieo bóng mát’ vùng biển Quy Nhơn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia tổ chức "Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh" tại Quy Nhơn (Gia Lai) với hơn 400 khách mời tham dự. Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động vì cộng đồng và môi trường mà Phú Gia cam kết triển khai lâu dài, góp phần kiến tạo một Quy Nhơn xanh, đáng sống và phát triển bền vững.

Sau khi sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, Quy Nhơn trở thành điểm kết nối hiếm có giữa cao nguyên và biển xanh - nơi núi rừng Tây Nguyên trải dài xuống bờ biển miền Trung, "Hành trình gieo bóng mát" được Phú Gia xây dựng nhằm nâng tầm và quảng bá hình ảnh môi trường sống Quy Nhơn, đồng thời cổ vũ xu hướng "dịch chuyển tọa độ sống" về nơi đây.

﻿ 400 khách mời tham dự gồm đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, khách hàng, đại lý, đối tác cùng cư dân trong khu vực.

Chương trình này là bước đi cụ thể hóa cho định hướng phát triển bền vững mà Phú Gia theo đuổi. Bởi các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị được xác định là triết lý xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, không phải một chiến dịch truyền thông đơn lẻ.

﻿ Các đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm với chương trình đặc biệt này.

Đại diện chủ đầu tư Phú Gia chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ được kiến tạo bằng những công trình chất lượng mà còn được nuôi dưỡng từ những giá trị bền vững dành cho con người và môi trường. Bởi vậy Hành trình gieo bóng mát là lời khẳng định cho định hướng phát triển mà Phú Gia luôn theo đuổi - phát triển dự án gắn liền với trách nhiệm xã hội, để mỗi giá trị tạo ra hôm nay sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cộng đồng trong tương lai”.

Theo đại diện chủ đầu tư Phú Gia, "Hành trình gieo bóng mát" là một dấu mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng những khu đô thị xanh, nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên.

Các cựu chiến binh rất vui, phấn khởi khi tham gia hoạt động trồng cây gây rừng, để lại cho thế hệ trẻ.

Đại diện chủ đầu tư Phú Gia bày tỏ, buổi lễ hôm nay không đơn thuần là một sự kiện trồng cây, mà còn là dịp để chúng tôi thể hiện cam kết đồng hành cùng Quy Nhơn trên hành trình phát triển xanh và bền vững. Bởi vậy, Phú Gia tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên bởi những công trình hiện đại, mà còn bởi thiên nhiên, môi trường và những giá trị được gìn giữ cho các thế hệ tương lai. Mỗi cây xanh được gieo xuống là một lời cam kết được vun đắp; mỗi bóng mát được tạo nên là một giá trị mà chúng tôi mong muốn để lại cho cộng đồng và cho chính vùng đất mà doanh nghiệp đang đồng hành phát triển.

Được biết, thời gian tới, Phú Gia sẽ triển khai vườn ươm cây xanh tại các dự án của doanh nghiệp, làm nền tảng cho chuỗi hoạt động phủ xanh dài hạn ở Quy Nhơn.

“Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình cộng đồng mà Phú Gia đang từng bước triển khai, với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh và góp phần cải thiện môi trường đô thị. Ngay sau chương trình hôm nay, vườn ươm Phú Gia Living Garden sẽ chính thức ra mắt - một vườn ươm cây xanh quy mô 2.000m2 sẽ là nơi nuôi dưỡng và phát triển, duy trì nguồn cây giống để phục vụ các hoạt động phủ xanh tiếp theo trong chuỗi chương trình. Chúng tôi mong muốn mỗi cây được trồng hôm nay sẽ không chỉ lớn lên trong khu đô thị, mà còn lan tỏa thành những mảng xanh mới, góp phần tạo nên một Quy Nhơn ngày càng xanh mát, an lành”, đại diện chủ đầu tư Phú Gia chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư Phú Gia trao và đối tác trao quỹ trong "Hành trình gieo bóng mát - Vun gốc lành, đón đô thị xanh" tại Quy Nhơn.

"Hành trình gieo bóng mát" không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà thông qua chương trình, Phú Gia mong muốn truyền cảm hứng để mỗi cá nhân cùng bắt đầu từ những hành động nhỏ, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường và xã hội.

Đặc biệt, với mỗi cây xanh được trồng trong chương trình hôm nay, Phú Gia sẽ đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ cộng đồng phường Quy Nhơn Nam, với mong muốn những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những giá trị tích cực và bền vững cho địa phương. Đó cũng là triết lý phát triển mà Phú Gia luôn theo đuổi: phát triển kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

"Khu rừng" nhỏ giữa lòng Quy Nhơn là điểm nhấn mang ý nghĩa thiết thực vì môi trường xanh.

Theo đại diện chủ đầu tư, Phú Gia xem phát triển xanh không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là định hướng lâu dài trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Phú Gia hy vọng rằng từ hôm nay, "Hành trình gieo bóng mát" sẽ không chỉ dừng lại ở những hàng cây được trồng trong khuôn viên Phú Gia Royal Park, mà sẽ trở thành một lời mời để nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia gìn giữ màu xanh của Quy Nhơn. Bởi mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên cùng thời gian, mang lại bóng mát, góp phần cải thiện môi trường và trở thành minh chứng cho sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình xây dựng một Quy Nhơn xanh, đáng sống và phát triển bền vững.