Phú Gia với ‘Hành trình gieo bóng mát’ vùng biển Quy Nhơn

Sau khi sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, Quy Nhơn trở thành điểm kết nối hiếm có giữa cao nguyên và biển xanh - nơi núi rừng Tây Nguyên trải dài xuống bờ biển miền Trung, "Hành trình gieo bóng mát" được Phú Gia xây dựng nhằm nâng tầm và quảng bá hình ảnh môi trường sống Quy Nhơn, đồng thời cổ vũ xu hướng "dịch chuyển tọa độ sống" về nơi đây.
Chương trình này là bước đi cụ thể hóa cho định hướng phát triển bền vững mà Phú Gia theo đuổi. Bởi các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị được xác định là triết lý xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, không phải một chiến dịch truyền thông đơn lẻ.
Đại diện chủ đầu tư Phú Gia chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ được kiến tạo bằng những công trình chất lượng mà còn được nuôi dưỡng từ những giá trị bền vững dành cho con người và môi trường. Bởi vậy Hành trình gieo bóng mát là lời khẳng định cho định hướng phát triển mà Phú Gia luôn theo đuổi - phát triển dự án gắn liền với trách nhiệm xã hội, để mỗi giá trị tạo ra hôm nay sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cộng đồng trong tương lai”.
Theo đại diện chủ đầu tư Phú Gia, "Hành trình gieo bóng mát" là một dấu mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng những khu đô thị xanh, nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên.
Đại diện chủ đầu tư Phú Gia bày tỏ, buổi lễ hôm nay không đơn thuần là một sự kiện trồng cây, mà còn là dịp để chúng tôi thể hiện cam kết đồng hành cùng Quy Nhơn trên hành trình phát triển xanh và bền vững. Bởi vậy, Phú Gia tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên bởi những công trình hiện đại, mà còn bởi thiên nhiên, môi trường và những giá trị được gìn giữ cho các thế hệ tương lai. Mỗi cây xanh được gieo xuống là một lời cam kết được vun đắp; mỗi bóng mát được tạo nên là một giá trị mà chúng tôi mong muốn để lại cho cộng đồng và cho chính vùng đất mà doanh nghiệp đang đồng hành phát triển.
“Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình cộng đồng mà Phú Gia đang từng bước triển khai, với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh và góp phần cải thiện môi trường đô thị. Ngay sau chương trình hôm nay, vườn ươm Phú Gia Living Garden sẽ chính thức ra mắt - một vườn ươm cây xanh quy mô 2.000m2 sẽ là nơi nuôi dưỡng và phát triển, duy trì nguồn cây giống để phục vụ các hoạt động phủ xanh tiếp theo trong chuỗi chương trình. Chúng tôi mong muốn mỗi cây được trồng hôm nay sẽ không chỉ lớn lên trong khu đô thị, mà còn lan tỏa thành những mảng xanh mới, góp phần tạo nên một Quy Nhơn ngày càng xanh mát, an lành”, đại diện chủ đầu tư Phú Gia chia sẻ.
Đặc biệt, với mỗi cây xanh được trồng trong chương trình hôm nay, Phú Gia sẽ đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ cộng đồng phường Quy Nhơn Nam, với mong muốn những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những giá trị tích cực và bền vững cho địa phương. Đó cũng là triết lý phát triển mà Phú Gia luôn theo đuổi: phát triển kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Theo đại diện chủ đầu tư, Phú Gia xem phát triển xanh không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là định hướng lâu dài trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Phú Gia hy vọng rằng từ hôm nay, "Hành trình gieo bóng mát" sẽ không chỉ dừng lại ở những hàng cây được trồng trong khuôn viên Phú Gia Royal Park, mà sẽ trở thành một lời mời để nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia gìn giữ màu xanh của Quy Nhơn. Bởi mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên cùng thời gian, mang lại bóng mát, góp phần cải thiện môi trường và trở thành minh chứng cho sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình xây dựng một Quy Nhơn xanh, đáng sống và phát triển bền vững.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia là đơn vị phát triển bất động sản với định hướng kiến tạo những khu đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững. Không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, Phú Gia còn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, phát triển hệ thống tiện ích và triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Dự Phú Gia Royal Park Quy Nhơn là dự án trọng điểm của Phú Gia, hướng tới xây dựng một không gian sống xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng.