Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại ‘20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương'

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) chính thức triển khai chương trình khuyến mại quay số may mắn “20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương”. Chương trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (18/1/2007 - 18/1/2027).

Chương diễn ra từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/1/2027 với 2.000 giải thưởng có tổng trị giá lên đến gần 12 tỷ đồng. Đây là chương trình khuyến mại có quy mô lớn và là một trong các hoạt động nổi bật tri ân đến hàng triệu khách hàng và gia đình đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong suốt hành trình gần hai thập kỷ qua.

Thời gian chương trình khuyến mại từ ngày 1/08/2026 đến hết ngày 31/1/2027 với 4 đợt quay số, chi tiết như sau:

(Mỗi mã số dự thưởng chỉ có thể trúng 01 giải thưởng theo từng Đợt, ngoại trừ giải thưởng tại Đợt Tổng kết).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Giải thưởng của Đợt tổng kết chương trình:

01 Giải Yêu Thương: Xe ô tô Mazda CX-8.

10 Giải Đồng Hành: Xe máy Honda SH Mode 125.

Giải thưởng của mỗi Đợt 1, 2, 3:

03 Giải Tiến Bước: Xe máy Honda SH Mode 125.

20 Giải Vững Tin: Điện thoại Apple iPhone 17 Pro.

20 Giải Thảnh Thơi: Robot hút bụi lau sàn Dreame.

220 Giải An Nhiên: Máy lọc không khí Sharp.

400 Giải Sống Khỏe: Máy làm sữa hạt Panasonic.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ chương trình. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được cấp mã số dự thưởng tương ứng với mức phí bảo hiểm thực đóng định kỳ đầu tiên hợp lệ.

Với mỗi 20 triệu đồng phí bảo hiểm thực đóng định kỳ đầu tiên, khách hàng sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng để tham gia các đợt quay số may mắn.

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam - chia sẻ: "Nhìn lại hành trình gần 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin yêu, đồng hành của hàng triệu khách hàng và gia đình trên khắp Việt Nam. Chương trình khuyến mại 20 năm đồng hành bảo vệ triệu yêu thương không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe toàn diện và những giá trị cộng thêm thiết thực cho khách hàng và gia đình.

Trên chặng đường tiếp theo, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược lấy khách hàng làm trọng và cam kết đồng hành, gắn bó dài lâu trên hành trình bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và kiến tạo tương lai an tâm tươi sáng cho các thế hệ gia đình Việt Nam”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín từ đầu năm 2026 đến nay như: Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 - Ngành Bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - Ngành Bảo hiểm…