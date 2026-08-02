Nợ xấu ngân hàng gia tăng

TPO - Bức tranh nợ xấu của nhiều ngân hàng trong 6 tháng đầu năm cho thấy dấu hiệu đáng chú ý khi tốc độ gia tăng nợ xấu vượt xa tốc độ mở rộng tín dụng, dù tỷ lệ nợ xấu của hầu hết nhà băng vẫn dưới ngưỡng 3% theo quy định.

Nợ xấu tăng nhanh hơn tăng trưởng tín dụng

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay của nhiều ngân hàng cho thấy, chất lượng tài sản đang chịu sức ép khi nợ xấu gia tăng với tốc độ cao hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng.

Tại MB, đến ngày 30/6, dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt 1.227.554 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, tổng nợ xấu gồm các khoản nợ nhóm 3, 4 và 5 đã tăng từ 14.027 tỷ đồng lên 17.797 tỷ đồng, tương đương mức tăng 26,8%, cao gấp khoảng hai lần tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,29% lên 1,45%. Đáng chú ý nhất là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng tới 36,2%, lên 8.747 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) cũng tăng 41%, đạt 4.622 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) gần như đi ngang.

Không chỉ nợ xấu tăng, nợ cần chú ý (nhóm 2) của MB cũng tăng 17,4%, lên gần 12.000 tỷ đồng. Tính chung cả nợ nhóm 2 và nợ xấu, tổng dư nợ có vấn đề của ngân hàng lên tới gần 29.800 tỷ đồng, tương đương 2,4% tổng dư nợ.

ABBank là ngân hàng ghi nhận tốc độ tăng nợ xấu mạnh nhất tới 62% so với đầu năm, cao gấp hơn ba lần mức tăng trưởng tín dụng 18,5%.

Đáng lưu ý, nợ dưới tiêu chuẩn của ABBank tăng hơn 4,5 lần, từ hơn 177 tỷ đồng lên hơn 816 tỷ đồng. Đây là nhóm khách hàng quá hạn từ 91-180 ngày và thường phản ánh những khó khăn mới phát sinh trong khả năng trả nợ.

Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn vẫn duy trì ở mức gần 569 tỷ đồng, gần như không giảm sau 6 tháng, cho thấy tiến độ xử lý các khoản nợ tồn đọng còn chậm.

Nợ xấu nhiều ngân hàng gia tăng trong 6 tháng đầu năm.

Techcombank cũng ghi nhận thêm 972 tỷ đồng nợ xấu trong nửa đầu năm, tương ứng mức tăng gần 12%, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 1,1% lên 1,1%. KienlongBank chứng kiến nợ có khả năng mất vốn tăng gần 25% và chiếm hơn 55% tổng quy mô nợ xấu. Bac A Bank cũng ghi nhận tổng nợ xấu tăng 5,9%, lên 1.540 tỷ đồng...

Mặc dù phần lớn các ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, diễn biến gia tăng nhanh của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 được đánh giá là tín hiệu cần theo dõi bởi đây thường là nguồn hình thành nợ xấu trong các quý tiếp theo nếu khách hàng không cải thiện được khả năng trả nợ.

Áp lực xử lý nợ xấu còn lớn

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán VCBS, rủi ro nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong năm 2026 cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt tại các ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản trên 30% tổng dư nợ.

VCBS cho rằng, áp lực từ các khoản vay bất động sản và cho vay mua nhà vẫn còn hiện hữu trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay chưa giảm đáng kể. Điều này có thể khiến khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng tiếp tục chịu sức ép, kéo theo nguy cơ gia tăng nợ quá hạn trong thời gian tới.

Không chỉ đối mặt với áp lực từ chất lượng tín dụng, ngành ngân hàng còn đứng trước bài toán mất cân đối nguồn vốn.

Tại cuộc họp mới đây, ông Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho biết, nhu cầu vốn của nền kinh tế đang tăng rất mạnh, trong khi tốc độ huy động vốn lại thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Điều này khiến thanh khoản của hệ thống chịu áp lực, buộc nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi, từ đó tạo sức ép lên lãi suất cho vay.

Theo ông Tú, khó khăn của doanh nghiệp cũng đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh nợ xấu mới. Trong khi đó, công tác xử lý nợ xấu hiện hữu vẫn gặp nhiều vướng mắc khi Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực từ đầu năm 2024.