VPBank Prime's Night bùng nổ cảm xúc, tiếp lửa hơn 10.500 runner tại VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026

Dường như không còn một chỗ trống trước sân khấu, hàng nghìn vận động viên, khán giả và người hâm mộ đồng loạt hòa mình vào những giai điệu bùng nổ, tạo nên “biển người” rực sáng giữa khu vực Expo của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026.

Trước giờ “G” của Race Day, đại nhạc hội VPBank Prime's Night – Bứt phá từ hôm nay đã thực sự trở thành điểm hẹn cảm xúc, nơi âm nhạc, thể thao và năng lượng tuổi trẻ cùng cộng hưởng trong một đêm khó quên.

Hàng nghìn khán giả phủ kín khu vực sân khấu với ánh sáng lightstick trên tay khuấy động bùng nổ VPBank Prime's Night

Ngay từ khi những giai điệu đầu tiên vang lên, không khí lễ hội đã nhanh chóng được đẩy lên cao. Ánh sáng sân khấu, hiệu ứng LED, tiếng hò reo và hàng nghìn chiếc lightstick phủ kín khán đài tạo nên khung cảnh không khác gì một festival âm nhạc giữa lòng TP.HCM. Không chỉ cộng đồng runner trong nước, nhiều vận động viên quốc tế đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng hòa mình vào dòng người cuồng nhiệt, cùng đếm ngược cho ngày thi đấu chính thức.

Khán giả liên tục hòa giọng, vẫy lightstick và "cháy" hết mình cùng các tiết mục trên sân khấu

Là điểm nhấn của chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày từ 31/07 đến 02/08, thuộc VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, VPBank Prime’s Night mang chủ đề “Bứt phá từ hôm nay”, đánh dấu cột mốc 5 năm VPBank Prime đồng hành cùng thế hệ khách hàng trẻ Việt Nam, đồng thời cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lan tỏa tinh thần “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” thông qua sự kết nối giữa Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ.

Ngoài ra, đây cũng là mùa VPBank Prime's Night thứ tư được tổ chức, tiếp nối thành công của chuỗi đại nhạc hội tại VPBank Hanoi International Marathon 2024, VPBank Hanoi International Marathon 2025 và VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025. Không chỉ là điểm hẹn âm nhạc, VPBank Prime's Night đã trở thành “ngọn lửa” tiếp thêm hứng khởi cho các vận động viên trước giờ xuất phát. Ở mỗi mùa, mỗi chương trình đều quy tụ những nghệ sĩ đại diện cho tinh thần bứt phá, truyền cảm hứng về hành trình không ngừng vươn lên và kiến tạo một tương lai thịnh vượng.

Vương Bình mở màn đêm nhạc bằng nguồn năng lượng trẻ trung cùng nhan sắc “đốn tim” khán giả

Đại diện cho sắc màu bứt phá của tuổi trẻ với nguồn năng lượng tích cực và tinh thần không ngừng vươn lên, Vương Bình mở màn VPBank Prime's Night bằng loạt ca khúc Thanh tân, Thành phố phía Đông, Ngày buồn tháng nhớ năm thương và Có hẹn với thanh xuân. Chất giọng ấm áp cùng những giai điệu giàu cảm xúc nhanh chóng khuấy động không khí, kết nối hàng nghìn khán giả ngay từ những phút đầu chương trình.

Phùng Khánh Linh chiêu đãi người hâm mộ với những bản pop ballad tinh tế, đầy thổn thức

Tiếp nối nguồn năng lượng tuổi trẻ của Vương Bình, Phùng Khánh Linh mang đến hình ảnh của sự bứt phá bền bỉ, nơi mỗi giai điệu kể về hành trình không ngừng nỗ lực để vượt qua chính mình. Với loạt ca khúc Căn gác mùa hè, Em đau, Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim và Chạy, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực, phong cách biểu diễn giàu cảm xúc và những khoảnh khắc lắng đọng nhưng đầy sức mạnh.

Xen kẽ các tiết mục biểu diễn, phần giao lưu cùng MC và các minigame liên tục khuấy động bầu không khí, kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Từ những tiếng cười rộn rã, những tràng pháo tay không ngớt cùng hàng loạt phần quà được trao ngay tại sân khấu khiến VPBank Prime's Night không chỉ là một concert để thưởng thức, mà còn là không gian để mọi người cùng kết nối gần nhau hơn, chia sẻ và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hoàng Dũng khiến hàng nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng với loạt ca khúc gắn liền thanh xuân của nhiều người trẻ

Nếu những tiết mục trước mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, Hoàng Dũng lại đưa cả sân khấu bước vào một “khoảng lặng” đầy cảm xúc. Vẫn là tinh thần bứt phá, nhưng được kể bằng những giai điệu tinh tế, lãng mạn và giàu chiều sâu. Chất giọng ấm áp cùng sự chân thành trong từng ca khúc giúp nam ca sĩ chạm đến trái tim hàng nghìn khán giả. Đông đảo người hâm mộ đã cùng bật lightstick, hòa giọng theo từng ca khúc, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của đêm nhạc.

Bích Phương “đốt nóng” sân khấu bằng loạt hit sôi động, đưa không khí đại nhạc hội lên cao trào

Khép lại chương trình, Bích Phương xuất hiện trong tiếng reo hò không ngớt từ khán giả. Loạt bản hit quen thuộc như Nâng chén tiêu sầu, Đi đu đưa đi, Chu kỳ mới... nhanh chóng biến toàn bộ khu vực sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc khổng lồ. Từ runner vừa nhận Race Kit, các nhóm bạn trẻ cho đến những gia đình cùng tham dự sự kiện, tất cả đều hòa chung một nhịp, cùng hát, cùng nhún nhảy và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí lễ hội trước thềm Race Day.

Màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng một góc trời đã khép lại VPBank Prime's Night trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả

Không chỉ ghi dấu bằng dàn line-up được yêu thích, VPBank Prime's Night còn gây ấn tượng với sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn được đầu tư hiện đại. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng chỉn chu, kết hợp hiệu ứng thị giác và màn hình LED tạo nên trải nghiệm mãn nhãn, góp phần đưa cảm xúc của khán giả đi từ những phút lắng đọng đến những màn bùng nổ đầy năng lượng.

Các gian hàng trải nghiệm của hệ sinh thái VPBank thu hút đông đảo runner và khách tham quan check-in, chơi game và săn quà

Trước khi hòa mình vào đại nhạc hội, hàng nghìn runner đã dành hai ngày khám phá khu Expo với hơn 30 gian hàng trải nghiệm từ các thương hiệu đồng hành. Từ check-in, chơi game, săn quà, trải nghiệm công nghệ cho đến giao lưu cùng cộng đồng chạy bộ, mọi hoạt động đều góp phần tạo nên một “music run festival” đúng nghĩa. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ không gian lễ hội tiếp tục được nối dài bằng đại nhạc hội, nơi thể thao và âm nhạc hòa quyện trong cùng một nhịp đập.

Âm nhạc, ánh sáng và hàng nghìn khán giả hòa chung một nhịp, tạo nên ấn tượng khó phai của đêm nhạc VPBank Prime's Night

Khép lại gần hai giờ đồng hồ ngập tràn cảm xúc, VPBank Prime's Night không chỉ tiếp thêm năng lượng cho hơn 10.500 runner trước giờ xuất phát mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh và không ngừng bứt phá. Và xuyên suốt hành trình 5 năm đồng hành cùng hàng chục triệu khách hàng trẻ, VPBank Prime cũng đã không ngừng lan tỏa tinh thần “Bứt phá từ hôm nay”, truyền cảm hứng để mỗi người trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, dám lựa chọn, dám trải nghiệm và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân, từng bước chạm tới "thời kỳ hoàng kim" của chính mình.

Khi những giai điệu cuối cùng khép lại cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Sáng sớm 02/08, hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ cùng xuất phát trên những cung đường mang đậm hơi thở Sài Gòn, mang theo nguồn năng lượng đã được “sạc đầy” từ đêm nhạc để viết tiếp nhịp điệu của chính mình, đúng với tinh thần “The City Rhythm” cùng thông điệp “Bứt phá từ hôm nay”.