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Giá vàng 'bất động'

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (3/8), giá vàng miếng SJC ở mốc 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đứng im trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở mức cao 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi so với sáng qua. Hiện vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI và Phú Quý giao dịch quanh 137-141 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước đứng im (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.054 USD/ounce, tăng nhẹ 5 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng đang cao hơn thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.358 đồng/USD, tăng 20 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.480 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.260 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với sáng qua, duy trì mức thấp hơn so với hệ thống ngân hàng.

Ngọc Mai
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