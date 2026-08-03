Giá vàng 'bất động'

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì ở mức cao 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng không đổi so với sáng qua. Hiện vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI và Phú Quý giao dịch quanh 137-141 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.054 USD/ounce, tăng nhẹ 5 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng đang cao hơn thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.358 đồng/USD, tăng 20 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.480 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.
Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.260 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với sáng qua, duy trì mức thấp hơn so với hệ thống ngân hàng.