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Kinh tế

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Quốc Cường Gia Lai còn nợ bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu tiền?

Duy Quang

TPO - Khoản nợ hơn 2.880 tỷ đồng của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai. Đến nay, QCG vẫn còn nợ Sunny Island hơn 1.470 tỷ đồng.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước, gần như toàn bộ đến từ mảng bán điện còn bất động sản trắng doanh thu.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý vừa qua hơn 24 tỷ đồng, tăng tới 53% khiến hoạt động kinh doanh thuần lỗ hơn 30 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác trên gần 920 tỷ đồng, trong đó hơn 900 tỷ đồng phát sinh từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện đã giúp QCG đạt lãi ròng hơn 165 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu QCG đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ do công ty ít bàn giao căn hộ cho khách hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 230 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Như vậy sau nửa năm, QCG thực hiện lần lượt 42% kế hoạch doanh thu và 66% lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của QCG đạt gần 7.940 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 5.400 tỷ đồng, tương đương 68% tổng tài sản, chủ yếu tập trung tại dự án Phước Kiển.

Hàng tồn kho hơn 1.290 tỷ đồng, gồm 611 tỷ đồng bất động sản dở dang và gần 630 tỷ đồng bất động sản hàng hóa. Nợ phải trả giảm từ 3.999 tỷ đồng xuống còn hơn 3.010 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính gần 602 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay ngắn hạn với gần 590 tỷ đồng.

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QCG vẫn còn nợ Sunny Island hơn 1.470 tỷ đồng ở dự án Bắc Phước Kiển.

Cuối quý II, QCG đang cho bà Nguyễn Thị Như Loan vay ngắn hạn hơn 30 tỷ đồng và ông Lại Thế Hà 7 tỷ đồng, thời hạn đến 30/9. Ngược lại, QCG tăng khoản phải trả ngắn hạn đối với bà Nguyễn Ngọc Huyền My - con gái bà Loan từ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên gần 200 tỷ đồng, Tổng giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường đang cho công ty vay 30 tỷ đồng, bà Lại Thị Hoàng Yến cho QCG vay gần 40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả hơn 2.880 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island vẫn còn gần 1.583 tỷ đồng ở dự án Bắc Phước Kiển. Sau ngày kết thúc kỳ kế toán là 30/6, QCG đã thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án liên quan đến nghĩa vụ này.

Khoản nợ 2.882 tỷ đồng bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng.

Công ty Sunny đã thanh toán hơn 2.880 tỷ đồng nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán, khiến Quốc Cường Gia Lai khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tháng 5/2023, Hội đồng trọng tài VIAC ra phán quyết cho phép Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, TAND TPHCM đã tuyên hủy phán quyết trọng tài.

Sau khi vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TPHCM đã quyết định hủy phán quyết của VIAC, đồng thời buộc QCG phải hoàn trả hơn 2.880 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển.

Đến tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát và ra phán quyết dân sự. QCG rút kháng cáo, đồng thời chấp nhận hoàn trả toàn bộ hơn 2.880 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ dân sự của bà Trương Mỹ Lan.

Duy Quang
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