Chính thức khơi thông nguồn lực, dự án Golden Hills tăng tốc trở lại

Khu đô thị Golden Hills City là dự án đầu tiên được tháo gỡ theo cơ chế đặc thù của Quốc Hội, sau nhiều năm vướng mắc, dự án chính thức được khơi thông nguồn lực, tiếp tục triển khai đầu tư trở lại mạnh mẽ với định hướng đóng góp vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thông qua việc tạo ra các sản phẩm bất động sản chất lượng.

Kiểm tra thực địa tại dự án, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá đây một trong nhiều dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng. Với vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản, khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm nhấn đô thị và tạo động lực phát triển cho khu vực tây bắc Đà Nẵng.

Tại đây, Bí thư Thành ủy cũng biểu dương tinh thần nỗ lực làm ngày đêm sớm tối để tháo gỡ pháp lý của các cơ quan chính quyền thành phố với những dự án vướng mắc trên địa bàn nói chung và dự án Golden Hills City nói riêng. Đây cũng là nguồn lực nếu mà cố gắng, nỗ lực để tháo gỡ, đưa các dự án như thế này vào sớm vận hành, hoạt động trở lại thì nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an ninh trật tự, và đặc biệt là cũng đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Dự án Golden Hills City là dự án đầu tiên được gỡ vướng theo nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục lan tỏa tinh thần "tháo gỡ nhanh, xử lý dứt điểm" đối với các dự án tồn đọng. Thành phố cam kết những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được rà soát, giải quyết trong thời gian sớm nhất; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khơi thông nguồn lực đầu tư, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn thành phố.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng cũng thông tin về kết quả triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, qua đó khơi thông nguồn lực phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, kết quả bước đầu cho thấy nhiều dự án, khu đất tồn đọng kéo dài đã từng bước được khơi thông, chuyển từ giai đoạn rà soát sang xử lý thực chất, góp phần đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau gỡ vướng, chủ đầu tư quyết tâm triển khai, huy động máy móc chỉnh trang đô thị và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án nhằm sớm đưa dự án trở lại triển khai

Ghi nhận tại dự án khu đô thị Golden Hills City, sau khi được tháo gỡ vướng mắc, chủ đầu tư cũng khẩn trương triển khai dự án trở lại với máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ trên từng hạng mục.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ để triển khai các hạng mục chính, chủ đầu tư cũng chú trọng hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án, nhằm tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu đô thị. Các tuyến vỉa hè đang được lát đá, cải tạo ngay ngắn, mặt đường được trải thảm nhựa mới, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước cũng được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và cải thiện rõ rệt cảnh quan đô thị xung quanh.

Việc đầu tư bài bản, đồng bộ từ hạ tầng đến cảnh quan không chỉ giúp dự án sớm đưa vào vận hành, sẵn sàng khớp nối với các công trình trên đất, khai thác hiệu quả, mà còn góp phần thay đổi tích cực bộ mặt đô thị của khu vực, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả vùng.

Việc dự án nhanh chóng "chuyển động" trở lại không chỉ khẳng định năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt từ sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố trong việc tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của người dân và nhà đầu tư vào quyết tâm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.