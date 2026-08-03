Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

P.V

Xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng, tỉnh Đồng Tháp vừa đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 50 triệu lượt khách trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo định hướng phát triển, tỉnh Đồng Tháp tập trung khai thác sâu các thế mạnh đặc trưng như du lịch sinh thái, miệt vườn, nông nghiệp và nông thôn, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh. Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình tham quan, trải nghiệm di tích lịch sử gắn với giáo dục truyền thống, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước nâng tầm thương hiệu du lịch vươn tầm quốc gia và khu vực.

Để mở rộng không gian và gia tăng sức hút, Đồng Tháp đẩy mạnh tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ, Thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận. Địa phương tập trung khai thác hiệu quả các tuyến, không gian du lịch giàu tiềm năng như vùng biển Gò Công, khu vực Soài Rạp, hành lang sông Tiền, sông Hậu..., kết nối đồng bộ các điểm đến trong và ngoài tỉnh để hình thành các sản phẩm đặc trưng.

khah-tham-quan-du-lich-tai-con-thoi-son.jpg
Khách quốc tế tham quan du lịch miệt vườn tại cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể hóa khát vọng bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu thu hút 50 triệu lượt khách, tăng bình quân 9% mỗi năm, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế với mức tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Tổng thu du lịch kỳ vọng đạt 35 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm. Đến năm 2030, toàn tỉnh hướng tới cột mốc có khoảng 700 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng đủ điều kiện phục vụ, cùng lực lượng lao động trong ngành đạt ít nhất 60.000 người, trong đó có khoảng 15.000 lao động trực tiếp.

Sức bật của ngành “công nghiệp không khói” tại đây đã minh chứng rõ nét qua kết quả nửa đầu năm nay. Theo Sở VH&TT-DL Đồng Tháp, lượng khách đến Đồng Tháp đạt gần 59% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt (tăng 5,7%), tổng thu từ du lịch ước đạt 2.450 tỷ đồng (tăng 7%), hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.

Riêng trong quý II/2026, toàn tỉnh đón khoảng 1,75 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 915 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến Đất Sen Hồng đối với du khách gần xa.

Những con số ấn tượng trên đến từ chuỗi giải pháp đồng bộ từ đầu năm như hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, kế hoạch phát triển hạ tầng và sản phẩm chất lượng cao, du lịch số, thúc đẩy du lịch quốc tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tỉnh cũng đang xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc thù nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, tạo đà để du lịch Đồng Tháp cất cánh trong chặng đường mới.

P.V
#Du lịch Đồng Tháp #phát triển du lịch #khách quốc tế #ngành du lịch #kế hoạch 2026-2030 #du lịch sinh thái #địa phương

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe