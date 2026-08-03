Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách, đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Theo định hướng phát triển, tỉnh Đồng Tháp tập trung khai thác sâu các thế mạnh đặc trưng như du lịch sinh thái, miệt vườn, nông nghiệp và nông thôn, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh. Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình tham quan, trải nghiệm di tích lịch sử gắn với giáo dục truyền thống, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước nâng tầm thương hiệu du lịch vươn tầm quốc gia và khu vực.

Để mở rộng không gian và gia tăng sức hút, Đồng Tháp đẩy mạnh tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam bộ, Thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận. Địa phương tập trung khai thác hiệu quả các tuyến, không gian du lịch giàu tiềm năng như vùng biển Gò Công, khu vực Soài Rạp, hành lang sông Tiền, sông Hậu..., kết nối đồng bộ các điểm đến trong và ngoài tỉnh để hình thành các sản phẩm đặc trưng.

Khách quốc tế tham quan du lịch miệt vườn tại cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể hóa khát vọng bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu thu hút 50 triệu lượt khách, tăng bình quân 9% mỗi năm, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế với mức tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Tổng thu du lịch kỳ vọng đạt 35 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm. Đến năm 2030, toàn tỉnh hướng tới cột mốc có khoảng 700 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng đủ điều kiện phục vụ, cùng lực lượng lao động trong ngành đạt ít nhất 60.000 người, trong đó có khoảng 15.000 lao động trực tiếp.

Sức bật của ngành “công nghiệp không khói” tại đây đã minh chứng rõ nét qua kết quả nửa đầu năm nay. Theo Sở VH&TT-DL Đồng Tháp, lượng khách đến Đồng Tháp đạt gần 59% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt (tăng 5,7%), tổng thu từ du lịch ước đạt 2.450 tỷ đồng (tăng 7%), hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm.

Riêng trong quý II/2026, toàn tỉnh đón khoảng 1,75 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 915 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến Đất Sen Hồng đối với du khách gần xa.

Những con số ấn tượng trên đến từ chuỗi giải pháp đồng bộ từ đầu năm như hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, kế hoạch phát triển hạ tầng và sản phẩm chất lượng cao, du lịch số, thúc đẩy du lịch quốc tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tỉnh cũng đang xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc thù nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, tạo đà để du lịch Đồng Tháp cất cánh trong chặng đường mới.