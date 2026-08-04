NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

TPO - Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 4/8 tại Hà Nội. Đại hội bầu NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Ngày 4/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước.

Với chủ đề Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và cũng không ít khó khăn, thách thức.

NSND Trịnh Thúy Mùi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - khẳng định văn học, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, phát huy giá trị truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đại hội lần thứ X bầu ra ban chấp hành khóa mới đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, đại diện cho trí tuệ và khát vọng phát triển của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu cả nước.

"Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông và thị hiếu công chúng, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống và hiện đại, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của đất nước", NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ.

Tại Đại hội, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cũng nhấn mạnh đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò đặc biệt quan trọng với sứ mệnh sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị chân, thiện, mỹ đến với công chúng.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Hội Nghệ sĩ sân khấu tập trung thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bà Hà Thị Nga đề nghị Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó có tập trung xây dựng đội nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giàu khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X bầu ban chấp hành khóa X gồm 20 ủy viên. Ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Các nghệ sĩ tham dự và một số tiết mục nghệ thuật tại Đại hội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X bầu ban chấp hành khóa X gồm 20 ủy viên. Trong đó có NSND Trịnh Thúy Mùi, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Nguyễn Công Bảy. NSND Nguyễn Trung Hiếu, NSND Trịnh Hồng Lựu, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, NSND Giang Mạnh Hà, NSND Tạ Duy Ánh, NSND Nguyễn Tiến Dũng, NSND Đỗ Doãn Bằng, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Lê Tuấn Cường, NSND Vũ Tự Long...

Các ủy viên đã tín nhiệm bầu NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ba Phó Chủ tịch gồm Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, NSND Trịnh Hồng Lựu và NSND Trịnh Kim Chi.