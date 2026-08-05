Đường đua phim 2/9 thêm nóng

TPO - "Quý tử vượt giàu" bất ngờ đổi lịch khởi chiếu, chính thức góp mặt trong cuộc đua phòng vé dịp lễ Quốc khánh. Đến nay, ít nhất bốn phim Việt đã lên lịch ra rạp trong kỳ nghỉ 2/9, hứa hẹn cuộc cạnh tranh sôi động ở phòng vé.

Đường đua phim Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9 tiếp tục tăng nhiệt khi Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thông báo dời lịch khởi chiếu lên ngày 28/8, thay vì mốc 11/9 như kế hoạch trước đó.

Với lịch phát hành mới, bộ phim sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 27/8 trước khi chính thức ra rạp trên toàn quốc một ngày sau.

Như vậy, Quý tử vượt giàu trở thành cái tên mới nhất góp mặt trong cuộc đua phòng vé dịp lễ 2/9, bên cạnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Trại buôn người, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu... Sự góp mặt của các tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ hài gia đình, lịch sử đến kinh dị, giúp thị trường phim Việt dịp lễ năm nay thêm sôi động.

Cùng với việc đổi lịch phát hành, ê-kíp cũng tung tập hậu trường đầu tiên, hé lộ những bối cảnh chính của bộ phim. Nếu video "house tour" trước đó chỉ giới thiệu một phần ngôi nhà của gia đình Phú Quý, thì lần này khán giả được theo chân đoàn phim đến Vũng Tàu - nơi được chọn làm bối cảnh xuyên suốt.

Một trong những điểm gây chú ý là sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy với phong cách hoàn toàn khác thường. Nam diễn viên diện áo sơ mi họa tiết, áo len khoác ngoài, khăn trùm đầu và kính màu ở hậu trường phim.

Thu Trang - Tiến Luật đóng vai vợ chồng ở màn ảnh rộng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết thành phố biển gây ấn tượng bởi những con dốc, khu phố cũ và hàng cây đặc trưng. Không chỉ tạo nên màu sắc hình ảnh riêng, bối cảnh này còn gắn với hành trình trưởng thành của nhân vật Phú Quý.

Theo Tiến Luật, hình ảnh Phú Quý mỗi ngày xuống dốc đi học rồi leo dốc trở về nhà tượng trưng cho quá trình rèn luyện bản lĩnh và vượt qua thử thách.

Trong khi đó, Thu Trang tiết lộ ê-kíp chăm chút từng chi tiết trong căn nhà của gia đình, từ góc học tập, chiếc phản gỗ đến ô cửa nhìn ra biển. Không gian sống cũng thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành của Phú Quý, từ cậu bé lớp 1 đến học sinh lớp 12.

Ngoài xóm lao động nghèo, video hậu trường còn hé lộ căn biệt thự sang trọng xuất hiện trong phim. Đây cũng là nơi nhân vật cậu Vinh do Ngô Kiến Huy đảm nhận lần đầu lộ diện với tạo hình khác lạ.

Diễn viên nhí Hạo Khang kể rằng cậu từng "đứng hình" khi bước vào căn biệt thự.

"Anh Ngô Kiến Huy bảo em ngồi lên ghế sofa rồi nói cái ghế này giá 400 triệu đồng. Từ đó em không dám ngồi lên bất cứ món đồ nào trong nhà, chỉ dám ngồi chiếc ghế mình mang theo", Hạo Khang chia sẻ.

Quý tử vượt giàu thuộc thể loại hài - gia đình, do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn với sự tham gia của Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hạo Khang cùng nhiều diễn viên khác. Đây cũng là lần đầu Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng.