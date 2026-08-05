Truy tố tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Viện Kiểm sát địa phương đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra tòa đối với tài xế xe tải về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long năm 2024.

Viện KSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Hiện bị can Trung đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".

Hiện trường vụ tai nạn, khi xe tải của Trung điều khiển lấn sang phần đường ngược chiều gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi đi xe điện tử vong.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 84C-102.77, lưu thông trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), để tránh và vượt một xe bán tải đang dừng bên lề phải, Trung điều khiển xe tải lấn sang lề trái (lấn sang làn đường ngược chiều).

Cùng thời điểm, ở hướng đường ngược lại, có 2 xe đạp điện đi tới (em T.N.X.N lái xe một mình, đi phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở theo bạn).

Thấy xe ô tô tải do Trung điều khiển chạy lấn sang làn đường của mình, nên em X.N dừng xe, còn xe của em Trân điều khiển chạy tới không kịp dừng đã va chạm với xe của N. nên ngã ra đường (vẫn còn nằm trên phần đường bên phải theo hướng đi của Trân). Lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển chèn lên người Trân làm em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019, 2020. Viện KSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long quyết định truy tố ra trước TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long để xét xử bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan chức năng đã kết luận, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt xe ô tô bán tải lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, làm Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan tố tụng địa phương thời điểm đó đã không khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố bị can, bác các khiếu nại của gia đình cháu Trân.

Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó ông Phúc đã tự sát. Từ vụ việc này, vụ tai nạn của Trân được lật lại.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, tới nay Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố một số bị can về hành vi “không truy cứu trách nhiệm người có tội”, gồm: Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2 - tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.