Bà trùm có 7 tiền án chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng tiền 'chạy' kết luận tâm thần cho tội phạm

TPO - Tin tưởng lời hứa của bị can Nguyễn Thị Mai Anh, bà Bùi Thị Kim Hòa và chị Khiếu Thị Thu Thảo chi 3,7 tỷ đồng chạy kết luận giám định cho chồng, con nhưng bị chiếm đoạt.

Hưởng lợi 4,1 tỷ đồng từ chạy kết luận giám định tâm thần

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, có 7 tiền án, tiền sự) về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố 2 tội “tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, Viện Kiểm sát còn truy tố hơn 60 bị can, trong đó có hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) bị cáo buộc “nhận hối lộ”.

Cáo trạng xác định, Mai Anh là “mắt xích” quan trọng của vụ án. Để “thao túng” cả Viện pháp y tâm thần Trung ương, Nguyễn Thị Mai Anh chi hối lộ bằng tiền mặt hoặc tổ chức đi nghỉ dưỡng cho cán bộ, bác sĩ. Bản cáo trạng thể hiện số tiền Mai Anh hưởng lợi tăng hơn so với kết luận điều tra ban hành tháng 12/2025 và bị truy tố thêm tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với hành vi “đưa hối lộ”, cơ quan truy tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 1,5 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án.

Còn hành vi “môi giới hối lộ”, bị can Mai Anh bị cáo buộc nhận 6 tỷ đồng của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho bị can Trần Văn Trường, bị can Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần theo yêu cầu của người đưa tiền. Qua đó, Mai Anh hưởng lợi 4,1 tỷ đồng.

Hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mai Anh bị quy kết đưa thông tin gian dối với bà Bùi Thị Kim Hòa và chị Khiếu Thị Thu Thảo về việc có thể tác động với cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho đối tượng Bùi Tiến Anh (con bà Hòa) và Phạm Văn Hùng (chồng chị Thảo) được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để chữa bệnh bắt buộc.

Tin tưởng Mai Anh, bà Hòa chuyển 2,6 tỷ đồng, chị Thảo chuyển hơn 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Mai Anh không nhờ ai "chạy" kết luận giám định mà chiếm đoạt sử dụng.

Cựu Viện trưởng nhận hối lộ 8,1 tỷ đồng

Ở nhóm tội “nhận hối lộ”, người giữ vai trò cao nhất là bị can Trần Văn Trường, Giám định viên pháp y tâm thần, Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương (từ tháng 6/2023 đến thời điểm vụ án bị khởi tố).

Quá trình công tác, bị can Trần Văn Trường trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng từ các bị can Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 28 trường hợp là bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Từ đó, bị can, bị cáo, bị án, được đi chữa bệnh bắt buộc.

Số tiền nhận, ông Trường chia một phần cho thành viên trong hội đồng giám định như ông Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng), Dương Văn Lương, Lâm Văn Thành, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết…

Bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài ra, ông Trần Văn Trường còn có hành vi nhận hối lộ hơn 3,3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó trưởng phòng tổ chức của Viện) để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương; nhận tiền từ bị can Nguyễn Thị Mai Anh để “tạo điều kiện” cho người này ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của Viện pháp y được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi nhận hối lộ là hơn 8,1 tỷ đồng, ông hưởng lợi riêng hơn 6,9 tỷ đồng.

Cấp dưới giúp sức tích cực nhất cho bị can Trần Văn Trường là Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương).

Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình công tác, lợi dụng việc tuyển dụng cán bộ của Viện, bà Hoài đã nhận của 7 trường hợp xin việc với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Sau đó, Hoài chuyển cho Trần Văn Trường hơn 2,9 tỷ đồng để quyết định việc tuyển dụng các trường hợp trên vào công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Qua vụ việc, Nguyễn Thị Thu Hoài hưởng lợi số tiền 510 triệu đồng.