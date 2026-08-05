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Người đàn ông bị lũ cuốn trôi, may mắn thoát nạn trong gang tấc

Thành Đạt

TPO - Đang điều khiển xe máy qua ngầm tràn ở xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai), một người đàn ông bất ngờ gặp lũ ống đổ về, cuốn trôi cả người và phương tiện. May mắn, nạn nhân kịp bám vào bờ, thoát nạn trong gang tấc.

Khoảng 12h30 ngày 4/8, anh Ngô Trung Sơn (SN 1986, trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy qua ngầm tràn thuộc thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái thì nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ dâng cao, chảy xiết. Cả người và xe bị dòng nước cuốn trôi. Anh Sơn may mắn bơi được vào bờ và hô hoán người dân ứng cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Ái cùng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Quyết Tiến và Tổ xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức tìm kiếm chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi.

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Lực lượng chức năng bàn giao xe máy cho anh Ngô Trung Sơn. Ảnh: Lan Hanh.
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Lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc xe máy sau hơn 4 giờ tìm kiếm. Ảnh: Lan Hanh.

Do nước chảy mạnh, lòng suối nhiều đá và bùn đất, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 4 giờ rà soát dọc tuyến suối, đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe máy cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km, tiến hành trục vớt và bàn giao lại cho chủ phương tiện.

Lực lượng chức năng cảnh báo về nguy cơ lũ ống, lũ quét tại các khu vực ngầm tràn, suối cạn trong mùa mưa. Người dân cần tuyệt đối không cố vượt qua các điểm ngập khi nước đang dâng hoặc chảy xiết để tránh ảnh hưởng đến người và tài sản.

Thành Đạt
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