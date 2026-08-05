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[Clip]: Xác minh nhóm người ném 'vật thể lạ' xuống ô tô đang lưu thông trên cao tốc

Văn Quân - Nguyễn Dũng

TPO - Đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm người đứng trên cầu vượt ném vật thể lạ xuống các ô tô đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan.

Clip ghi lại sự việc.

Ngày 5/8, đại diện UBND xã Xuân Quế, TP Đồng Nai thông tin, Công an đã vào cuộc xác minh rõ nhóm đối tượng ném vật thể lạ vào các ô tô đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an xã Xuân Quế phát hiện bài đăng trên Facebook phản ánh việc 3 đối tượng đứng trên cầu vượt dân sinh ném vật thể lạ vào các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nhóm liên quan gồm Nguyễn Thanh C. (SN 2009), Lê Xuân T. (SN 2004), Ngô Gia H. (SN 2008) và Đặng Nguyễn Minh H. (SN 2005), cùng ngụ ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Chiều 2/8, cả nhóm đi hai xe mô tô mang theo trái cây đến cầu vượt dân sinh để ngồi chơi và ăn trái cây.

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Hình ảnh nhóm đối tượng gây ra sự việc.

Trong lúc đứng trên cầu vượt, H., T. và C. đã phun hạt chôm chôm bằng miệng vào các ô tô đang lưu thông bên dưới, đồng thời thả vỏ chôm chôm qua khe cầu xuống mặt đường cao tốc.

Đến khoảng 18 giờ 05 phút, Nguyễn Thanh C. dùng tay ném một hạt chôm chôm trúng kính chắn gió của một ô tô màu trắng đang lưu thông theo hướng Phan Thiết – Dầu Giây. (Hình ảnh này phù hợp với video được lan truyền trên mạng xã hội - Công an xã Xuân Quế). Riêng Minh H. không tham gia ném mà ngồi hút thuốc và ăn trái cây.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thanh C., Lê Xuân T. và Ngô Gia H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Riêng Đặng Nguyễn Minh H. đã rời khỏi địa phương, Công an xã Xuân Quế đang tiếp tục xác minh, truy tìm để xử lý theo quy định.

Theo Công an xã Xuân Quế, bước đầu vụ việc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm do các phương tiện lưu thông trên cao tốc với tốc độ từ 100–120 km/h, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân - Nguyễn Dũng
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