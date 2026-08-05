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Vụ gian lận thi tại chuyên Tuyên Quang: Đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 người

Nghiêm Huê

TPO - Tại buổi họp báo sáng 5/8 tại Bộ GD&ĐT, đại diện Bộ Công an cho biết đã khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người, trong vụ hơn 140 điểm 10 toán tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.

Sáng 5/8, tại buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ việc gian lận thi cử liên quan 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có những thông tin quan trọng về quá trình xây dựng phương án.

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Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (người đứng bên phải), Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Bộ GD&ĐT Huỳnh Văn Chương (người ngồi bên trái) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Dương Triều

Ông Chương cho biết, Bộ GD&ĐT đã phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 34 tỉnh, thành phố; đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội về việc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 môn Toán cao bất thường.

Ngày 2/7, tức là sau một ngày sau khi công bố điểm thi, Bộ đã lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Bộ Công an để làm rõ những nghi vấn liên quan đến điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra các khâu coi thi, chấm thi của tỉnh Tuyên Quang; phân tích dữ liệu kết quả thi; làm việc với 24 giáo viên có liên quan đến công tác coi thi và giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và nhận định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi; đã cung cấp thông tin và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp xác minh làm rõ.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra. Đến nay đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng.

Kết quả trao đổi điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định:

Sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Đã có kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Căn cứ quy định và quy chế thi là có cơ sở pháp lí để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi.

Bước đầu xác định sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định. Qua điều tra cũng cảnh báo với phụ huynh không được can thiệp vào việc thi và kết quả thi của con em mình.

Khởi tố thêm 2 bị can

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng tập trung cao độ trong một tháng để có được kết quả trước mắt là giải quyết yêu cầu đối với việc giải quyết việc thi lại đối với các thí sinh.

Đến nay cơ quan điều tra đã kết luận được sai phạm bước đầu là sai phạm của tập thể cái Ban chỉ đạo Hội đồng thi và điểm thi. Cơ quan điều tra đã có thông báo đối với Bộ GD&ĐT, để bộ làm căn cứ có thể xác định là thi lại đối với tất cả các thí sinh.

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Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục A09 trả lời báo chí tại họp báo. Ảnh: Dương Triều

Ông Hưng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng đông. Thứ hai, xác định đây là vi phạm có tổ chức. Một khó khăn nữa là đối tượng là học sinh trong độ tuổi gần 18 đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì nhận thức về pháp luật của các em còn hạn chế. Cho nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Đến nay, cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ đối với hành vi phạm tội của 29 bị can trong đó đã tạm giam đối với 7 bị can. Như vậy có thêm 2 bị can mới bị khởi tố. Danh tính 2 bị can chưa được công bố. Tất cả các bị can bị khởi tố vì tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Nghiêm Huê
#THPT Chuyên Tuyên Quang #họp báo thông tin phương án xử lý 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang #thi lại tốt nghiệp THPT

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