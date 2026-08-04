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Giáo dục

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Lâm Đồng giảm hơn 1.800 cán bộ, nhân viên ngành giáo dục sau sắp xếp

Thái Lâm

TPO - Sau khi sắp xếp mạng lưới trường học công lập, tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm hơn 1.800 cán bộ quản lý và nhân viên.

Chiều 4/8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp tổ chức, ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở đã trình UBND tỉnh phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

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Ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin tại họp báo.

Theo đó, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.453 trường công lập. Sau khi làm việc với 124 xã, phường và đặc khu để rà soát, lấy ý kiến về phương án sắp xếp, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Theo phương án, sau khi sắp xếp, toàn ngành giáo dục Lâm Đồng dự kiến giảm 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên.

Đối với đội ngũ dôi dư sau sắp xếp, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với UBND các xã, phường và đặc khu triển khai phương án bố trí nhân sự theo hướng dẫn của UBND tỉnh và quy định của Trung ương; lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về dự thảo tiêu chí lựa chọn nhân sự khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

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Lâm Đồng dự kiến giảm hơn 1.800 cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, nguyên tắc xuyên suốt của quá trình sắp xếp là không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm phù hợp về quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và khoảng cách đi lại.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có điều kiện giao thông khó khăn, việc sắp xếp sẽ được xem xét thận trọng nhằm bảo đảm học sinh đến trường thuận lợi và không phát sinh những khó khăn mới.

Trong năm 2026, Lâm Đồng dự kiến đầu tư 120 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học lớp 10, 75 tỷ đồng cho lớp 11 và 12; dự kiến bố trí 349 tỷ đồng cho thiết bị dạy học cấp tiểu học và 349 tỷ đồng cho cấp THCS.

Giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí dự kiến dành cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục mầm non hơn 4.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026, khoảng 36 tỷ đồng được bố trí để duy tu, bảo dưỡng trường lớp và thay thế thiết bị tại các đơn vị trực thuộc.

Thái Lâm
#ngành giáo giáo dục #Lâm Đồng #công tác cán bộ #sắp xếp trường lớp #giáo dục công lập #giảm hơn 1.800 người

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