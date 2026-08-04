Hà Tĩnh giảm 353 trường học, hơn 600 cán bộ dôi dư được sắp xếp ra sao?

TPO - Từ năm học 2026-2027, Hà Tĩnh sẽ sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, giảm 353 đầu mối trường học cấp xã, tương đương gần 59%.

Giảm 353 đầu mối, hợp nhất nhiều trường THPT

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027.

Theo quyết định, việc sắp xếp được thực hiện nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ thống trường học có quy mô hợp lý, quản trị hiệu quả, sử dụng tối ưu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất; đồng thời bảo đảm quyền học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững.

Theo đó, hiện toàn tỉnh có 601 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp với 9.063 lớp, phục vụ người dân tại 69 xã, phường. Sau sắp xếp, số trường cấp xã giảm còn 248, giảm 353 đầu mối, tương đương 58,7%.

Trong đó, khối mầm non giảm từ 233 xuống còn 82 trường, giảm 151 trường; tiểu học giảm từ 220 xuống còn 92 trường, giảm 128 trường; khối THCS và trường liên cấp giảm từ 148 xuống còn 74 trường, giảm 74 trường.

Nhiều địa phương có mức sắp xếp lớn như phường Thành Sen giảm từ 29 trường xuống còn 10 trường; xã Đức Thịnh từ 20 còn 5 trường; xã Vũ Quang từ 13 còn 3 trường; xã Hương Sơn từ 12 còn 4 trường; xã Tiên Điền từ 11 còn 3 trường; xã Can Lộc từ 10 còn 6 trường.

Một lớp học tại trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh)

Đối với giáo dục phổ thông cấp THPT, tỉnh thực hiện sắp xếp từ 38 trường xuống còn 35 trường đầu mối. Trong đó, THPT Phan Đình Phùng hợp nhất với THPT Thành Sen thành trường mới có 67 lớp với 2.723 học sinh; THPT Nguyễn Văn Trỗi hợp nhất với THPT Nguyễn Đổng Chi thành trường quy mô 57 lớp với 2.146 học sinh; THPT Vũ Quang hợp nhất với THPT Cù Huy Cận thành trường quy mô 33 lớp với 1.075 học sinh.

Bên cạnh đó, hai trường THPT được chuyển đổi sang mô hình liên cấp. Cụ thể, THPT Lý Chính Thắng sáp nhập với THCS Nguyễn Khắc Viện để thành lập trường THCS-THPT có 32 lớp với 1.124 học sinh; THPT Đức Thọ sáp nhập với THCS Đồng Lạng thành trường THCS-THPT quy mô 26 lớp với 966 học sinh. Sau sắp xếp, toàn khối THPT có 1.168 lớp với 45.484 học sinh.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tỉnh giảm từ 10 trung tâm GDNN-GDTX xuống còn 5 trung tâm. Việc hợp nhất các đơn vị có quy mô nhỏ, gần nhau về địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Sau sắp xếp, quy mô 124 lớp với 4.947 học sinh vẫn được giữ ổn định.

Dôi dư cán bộ quản lý, nhân viên

Đáng chú ý, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến dôi dư 611 cán bộ quản lý và nhân viên. Trong đó, cấp mầm non dôi dư 295 cán bộ quản lý và 9 nhân viên; cấp tiểu học dôi dư 165 cán bộ quản lý và 22 nhân viên; cấp THCS và TH&THCS dôi dư 78 cán bộ quản lý và 11 nhân viên; cấp THPT dôi dư 6 cán bộ quản lý và 2 nhân viên; khối trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên dôi dư 12 cán bộ quản lý và 11 nhân viên.

Theo phương án, đối với số cán bộ quản lý dôi dư, tỉnh sẽ ưu tiên điều chuyển đến các cơ sở giáo dục còn thiếu cán bộ quản lý hoặc biệt phái đến các đơn vị đang thiếu nhân sự phụ trách lĩnh vực giáo dục; trường hợp có nguyện vọng nghỉ chế độ sẽ được xem xét giải quyết theo quy định. Những trường hợp còn lại được bố trí làm giáo viên trực tiếp giảng dạy phù hợp với chuyên môn.

Đối với nhân viên, căn cứ nhu cầu thực tế và vị trí việc làm để bố trí công tác, chuyển đổi vị trí việc làm hoặc giải quyết chế độ nghỉ thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định nếu không thể sắp xếp. Riêng đội ngũ giáo viên được tiếp nhận nguyên trạng, đồng thời rà soát, điều động giữa các địa phương nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Điểm trường THPT Phan Đình Phùng.

Theo lộ trình, UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp trước ngày 20/8/2026; việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức và đưa mạng lưới trường học mới vào hoạt động sẽ hoàn thành trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027.

