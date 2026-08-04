Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: Hơn một thế kỷ gieo mầm hiền tài

Một cánh cổng được dựng lên giữa sân Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An). Phía sau cánh cổng ấy là "Con đường ký ức" dài hơn 100 m, nơi hơn 600 cựu học sinh niên khóa 1998–2001 sẽ cùng đi ngược thời gian để trở về tuổi 18. Đằng sau một hội khóa được chuẩn bị như một "công trình ký ức" là câu chuyện lớn hơn về sức sống của một ngôi trường đã bền bỉ vun đắp tri thức và nhân cách suốt hơn một thế kỷ.

Những con đường ký ức

Nếu trước đây, họp lớp thường chỉ gói gọn trong một buổi gặp mặt sau nhiều năm xa cách, thì những năm gần đây, không ít hội khóa đã trở thành những sự kiện văn hóa cộng đồng, nơi các thế hệ học sinh cùng gìn giữ ký ức và tri ân mái trường theo những cách sáng tạo hơn.

Hội khóa K78 (niên khóa 1998–2001) của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là một ví dụ. Dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra trường dự kiến quy tụ hơn 600 cựu học sinh và giáo viên, được tổ chức ngay trong khuôn viên trường – nơi từng lưu giữ những năm tháng thanh xuân của cả một thế hệ.

Điểm nhấn của chương trình là công trình nghệ thuật "Cổng thời gian" và "Con đường ký ức". Không gian được thiết kế như một hành trình ngược dòng thời gian, để mỗi người bước từ hiện tại trở về những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Trên con đường dài khoảng 110 m là tám bức tranh bảng phấn màu với tổng chiều dài khoảng 16 m, tái hiện tám lát cắt quen thuộc của hành trình trưởng thành. Đặc biệt, toàn bộ các tác phẩm được thực hiện thủ công bởi thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Trí Hạnh – cũng là một cựu học sinh K78.

Ban tổ chức cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam cho bộ tranh phấn màu nghệ thuật dài nhất với chủ đề "Con đường ký ức". Cùng với đó, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, hội trại và nhiều hoạt động gắn với ký ức học đường sẽ được tái hiện ngay trong sân trường. Toàn bộ chương trình đã được Ban Giám hiệu và Hội đồng nhà trường phê duyệt, hướng tới lan tỏa những giá trị nhân văn của truyền thống tôn sư trọng đạo và kết nối các thế hệ học sinh.

Ươm mầm tài năng

Có những ngôi trường được nhớ đến bởi tuổi đời. Có những ngôi trường được nhắc đến bởi bảng vàng thành tích. Với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, điều làm nên vị thế đặc biệt chính là khả năng bền bỉ nuôi dưỡng nhiều thế hệ nhân tài, để rồi sau hơn một thế kỷ, những người học trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau vẫn coi nơi đây là điểm khởi đầu của hành trình trưởng thành.

Được thành lập năm 1920 với tên gọi Trường Quốc học Vinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là một trong những trường trung học có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua hơn 105 năm phát triển, nhà trường luôn giữ vị trí là lá cờ đầu của giáo dục Nghệ An, đồng thời trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn một thế kỷ qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành "cái nôi" của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và trí thức lớn của đất nước. Những tên tuổi như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Xiển, Giáo sư Đặng Thai Mai, nhà văn Bùi Hiển, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... đã góp phần làm rạng danh không chỉ ngôi trường mà còn cả nền giáo dục Việt Nam.

Đến hôm nay, truyền thống ấy vẫn được tiếp nối. Trường luôn nằm trong nhóm có chất lượng giáo dục hàng đầu Nghệ An, nhiều năm dẫn đầu tỉnh về điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, là địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ phụ huynh và học sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo nên một giá trị bền vững: không chỉ đào tạo những học sinh giỏi, mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự gắn bó với mái trường.

Hơn một thế kỷ trước, Trường Quốc học Vinh ra đời với sứ mệnh khai mở tri thức cho thanh niên xứ Nghệ. Hơn một thế kỷ sau, những giá trị ấy vẫn tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ trong những bài giảng, bảng vàng thành tích hay những tấm huân chương, mà còn trong quyết định của những người học trò đã đi qua nhiều ngã rẽ cuộc đời nhưng vẫn mong một ngày được trở về.