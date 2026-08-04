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Học sinh Việt Nam thắng lớn tại AIMO quốc tế 2026

Hà Linh

TPO - Tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á 2026, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được hơn 200 huy chương, giải thưởng.

Theo kết quả được công bố, học sinh Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO năm nay lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 - 5/8, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi.

Trong đó, Kỳ thi chính thức được tổ chức ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai.

Lễ trao giải diễn ra từ 11 giờ trưa nay (4/8) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

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Đoàn học sinh Việt Nam tham dự chung kết AIMO quốc tế 2026. (Ảnh: Trọng Tài)

Trong số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Sự góp mặt của các đoàn đến từ nhiều khu vực trên thế giới cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của AIMO, đồng thời tạo nên một không gian giao lưu học thuật và văn hóa đa dạng dành cho học sinh.

Đoàn Việt Nam tăng mạnh về quy mô và thành tích

Việt Nam là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Theo kết quả chấm thi, đoàn Việt Nam có 205 thí sinh đạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố.

Số lượng giải năm nay cao vượt trội so với năm ngoái (năm 2025, tại Nhật Bản, học sinh Việt Nam giành 22 huy chương, giải thưởng).

Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, Thành phố Hồ Chí Minh 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh.

Em Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, trường Trường THCS Đặng Thai Mai – Nghệ An, xuất sắc giành giải Vô địch.

Em Lưu Hải Đăng, học sinh lớp 2,Trường Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long tại Hà Nội là một trong bốn thí sinh Việt Nam đạt giải Á quân 1, đồng thời có kết quả cao nhất trong nhóm này và được Ban Tổ chức trao cúp International Star.
Đây là danh hiệu dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham dự.

Năm 2025, Việt Nam cử 22 thí sinh tham dự Chung kết Quốc tế AIMO tại Tokyo, Nhật Bản. Cả 22 thí sinh đều đạt giải, gồm 1 Vô địch, 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

So với năm 2025, số thí sinh Việt Nam đạt giải năm nay tăng thêm 183 em. Số huy chương Vàng tăng 32, huy chương Bạc tăng 76 và huy chương Đồng tăng 66. Kết quả này cho thấy bước phát triển rõ nét cả về quy mô tham dự và thành tích của đoàn Việt Nam tại sân chơi AIMO quốc tế.

Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các đoàn học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các sân chơi học thuật quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, tranh tài và hội nhập với bạn bè thế giới.

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Hà Linh
#AIMO #trao giải AIMO #Đấu trường Toán học Châu Á. AIMO 2026

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