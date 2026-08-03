Tác phẩm Đồ họa 3D của giảng viên DTU giành giải Nhì Novation ArchViz 3D Challenge

Thay vì lựa chọn những công trình đồ sộ hay phô diễn kỹ thuật, tác phẩm đồ họa 3D “Grandma's Dai Pai Dong” (“Quán ăn đường phố của bà”) tái hiện một quán ăn nhỏ ấm áp, nơi những yêu thương được nhen lên giữa không gian thành phố cũ kỹ và lạnh lẽo của thầy Nguyễn Lê Hoàng - Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) của Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), Đại học (ĐH) Duy Tân đã chinh phục Ban Giám khảo bằng chiều sâu cảm xúc và xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi Quốc tế Novation ArchViz 3D Challenge.

Tác phẩm đồ họa 3D “Grandma's Dai Pai Dong” (“Quán ăn đường phố của bà”)

Novation ArchViz 3D Challenge là cuộc thi thường niên do 3DModels.org - một trong những cộng đồng CGI lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới tổ chức vào cuối tháng 6 hàng năm (6/2026).

Dành cho các họa sĩ 3D trên toàn thế giới, cuộc thi diễn họa kiến trúc 3D quốc tế này yêu cầu tất cả thí sinh cùng xuất phát từ một mô hình tòa nhà cơ bản để sáng tạo và cải tạo thành những công trình, không gian kiến trúc mang dấu ấn riêng (từ nhà ở, quán cà phê, bảo tàng đến các bối cảnh giả tưởng), đồng thời không được sử dụng AI trong quá trình thực hiện. Chính luật chơi này đã tạo nên sự công bằng, để tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện và phong cách nghệ thuật trở thành yếu tố quyết định sự khác biệt giữa các tác phẩm.

Tham gia cuộc thi này, từ template chung, thầy Nguyễn Lê Hoàng đến từ ĐH Duy Tân đã chọn kể câu chuyện về một quán ăn đường phố nhỏ bé nhưng ấm áp giữa lòng đô thị khắc nghiệt.

Thầy Nguyễn Lê Hoàng - Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) của Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS), ĐH Duy Tân

Không gian của quán ăn được thiết kế mang đậm hơi thở của Hồng Kông những năm 1990, nơi ánh đèn xanh lạnh phủ khắp khu phố đối lập với ánh sáng vàng ấm áp bên trong quán, nơi những chiếc bàn gỗ, bát đũa, biển hiệu và các vật dụng quen thuộc cùng nhau kể nên câu chuyện về ký ức và sự chở che.

Để xử lý compositing, tạo nên hiệu ứng, màu sắc và bầu không khí giàu cảm xúc, toàn bộ không gian 3D của tác phẩm được thầy Lê Hoàng dựng bằng Blender, Render với Cycles và hoàn thiện bằng After Effects. Bố cục của tác phẩm hoàn toàn không đặt trọng tâm vào kiến trúc mà hướng ánh nhìn người xem vào những chi tiết nhỏ ở trong và ngoài quán: từ cách bài trí mang hơi hướng khu phố cũ đến tấm bảng hiệu đã bạc màu theo thời gian. Thầy Lê Hoàng cũng khéo léo dùng tông xanh dương và xanh lá làm nền cho tổng thể không gian, rồi làm nổi bật nhân vật bằng ánh đèn ấm, gợi nhớ đèn đường và đèn huỳnh quang cũ đặc trưng của Hồng Kông thập niên 90.

Thầy Nguyễn Lê Hoàng tại Xưởng phim Én Bạc (SSS), ĐH Duy Tân

“Ngay từ đầu, tôi không hướng đến việc tạo ra một khung cảnh hào nhoáng hay phô diễn kỹ thuật mà muốn dùng hình ảnh để kể một câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc, như cách nhiếp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật. Với tôi, kỹ thuật chỉ là điều kiện cần bởi một tác phẩm ArchViz xuất sắc phải tạo được sự kết nối, khiến người xem cảm nhận được không gian, thời điểm và câu chuyện ẩn sau từng chi tiết, chứ không chỉ đẹp về mặt hình ảnh.”, thầy Lê Hoàng chia sẻ.

Bởi vậy, “Quán ăn đường phố của bà” không đơn thuần nói về một công trình kiến trúc mà là câu chuyện về một nơi lưu giữ ký ức, nơi con người tìm thấy cảm giác được… thuộc về một thành phố rộng lớn mà đôi khi mang thật nhiều cảm giác trống trải. Chính tinh thần ấy, cùng phần ánh sáng tương phản trong không gian trống trải đó và storytelling đã chạm đến cảm xúc Ban Giám khảo giúp tác phẩm tạo được dấu ấn giữa rất nhiều bài dự thi quốc tế và xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc.

Trước đó, thầy Lê Hoàng từng ghi dấu ấn với tác phẩm White Cliffs - lấy cảm hứng từ bộ phim Up của Walt Disney Pictures - khi giành giải Nhất Cuộc thi Fox's Got Talent do Fox Renderfarm tổ chức vào tháng 4/2020 và trong Cuộc thi CG Artist Da Nang Challenge năm 2019 thầy cũng đã giành giải Ba.

Tác phẩm “White Cliffs” của thầy Nguyễn Lê Hoàng giành giải Nhất trong Cuộc thi Fox’s Got Talent

Những thành tích ấy, cùng hành trình nhiều năm làm việc tại Xưởng phim Én Bạc (SSS), ĐH Duy Tân đã giúp thầy Lê Hoàng xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc và tư duy sáng tạo riêng biệt - những yếu tố được thể hiện rõ nét trong tác phẩm giành giải lần này.

“Với tôi, mỗi lần tham gia sân chơi quốc tế không đơn thuần là để chinh phục thêm một danh hiệu mà là cách để bản thân luôn giữ được trạng thái sáng tạo và kết nối với cộng đồng CGI toàn cầu. Những kinh nghiệm, bài học từ các cuộc thi không chỉ giúp tôi hoàn thiện bản thân mà còn được tôi chia sẻ trong các bài giảng tại ĐH Duy Tân, nơi tôi đã và đang tiếp tục truyền cảm hứng và hướng dẫn sinh viên các ngành Thiết kế Đồ họa và Truyền thông Đa phương tiện. Với tôi, kỹ thuật là thứ có thể học được nhưng tư duy mới là yếu tố quyết định. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI về hình ảnh và video đang phát triển quá nhanh chóng, tôi càng mong sinh viên tập trung rèn luyện tinh thần sáng tạo, tư duy thẩm mỹ và thói quen học hỏi không ngừng.”, thầy Lê Hoàng khẳng định.

Trong thời gian tới, thầy Lê Hoàng cho biết sẽ tiếp tục tham gia các dự án tại Xưởng phim Én Bạc (SSS), ứng dụng AI vào đào tạo và sản xuất, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng sinh viên ĐH Duy Tân, chinh phục thêm nhiều sân chơi quốc tế để duy trì tinh thần sáng tạo cũng như kết nối với cộng đồng CGI toàn cầu.